Залетел еще 26 августа: в Польше так и не смогли найти российский дрон

Военные завершили поиски дрона, который залетел на территорию Люблинского воеводства со стороны Украины. И ничего не нашли.

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Польская армия завершила поиск дрона, который 26 августа пролетел над частью Люблинского воеводства. Это был один из дронов, которым Россия атаковала Украину. Поляки искали беспилотник 10 дней, но безрезультатно. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечалось, что объект пересек польскую границу в районе украинского города Червоноград в 06:43 по польскому времени.

"Обыск территории завершился в среду вечером. Объект не найден. Мы скоро опубликуем заявление", — сказала майор Ева Злотницкая, заместитель пресс-секретаря Оперативного командования Вооруженных сил (DORSZ).

Военные обыскивали окрестности каждый день в течение 10 дней. Бойцы 19-й Бугской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны при поддержке конных подразделений и беспилотных летательных аппаратов обыскали территорию более 200 квадратных километров.

Район также обыскали с использованием военных вертолетов. Поддержку солдатам оказали и охотники Польского охотничьего общества.

Искали там и российский беспилотник "Шахед", который залетел в Польшу во время массированной атаки по Украине. Он пробыл в воздушном пространстве Польши 33 минуты, а затем исчез с радаров.

Военные не исключают, что объект мог упасть не в Польше, а пролететь дальше, или вовсе повернуть назад, но радиолокационные системы подтвердить это не могут.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ракеты несколько раз нарушали польскую границу во время ракетных ударов.

В ноябре 2022 года в деревне Пшеводов разорвался снаряд, в результате чего погибли два человека. В декабре того же года в лесу под Быдгощью упала российская ракета Ч-55, а обнаружили ее только в апреле 2023 года. При этом ракеты несколько раз входили в воздушное пространство Польши вблизи границы с Украиной, но в итоге покидали его.

Напомним, оперативный командующий вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клищ 26 августа заявил, что воздушный объект собирались сбить, но этому помешали погодные условия.

При этом министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил в интервью The Financial Times, что Вооруженные силы его страны обязаны сбивать российские ракеты и дроны. По его мнению, эта обязанность не противоречит требованиям Альянса, поскольку речь идет о защите собственного воздушного пространства.