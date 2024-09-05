Залетів ще 26 серпня: у Польщі так і не змогли знайти російський дрон

Військові завершили пошуки дрона, який залетів на територію Люблінського воєводства з боку України. Проте нічого не знайшли.

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Польська армія завершила пошук дрона, який 26 серпня пролетів над частиною Люблінського воєводства. Це був один із дронів, яким Росія атакувала Україну. Поляки шукали безпілотник 10 днів, але безрезультатно. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначалося, що об'єкт перетнув польський кордон у районі українського міста Червоноград о 06:43 за польським часом.

"Обшук території завершився в середу ввечері. Об'єкт не знайдено. Ми незабаром опублікуємо заяву", — сказала майор Єва Злотницька, заступниця прессекретаря Оперативного командування Збройних сил (DORSZ).

Військові обшукували околиці щодня протягом 10 днів. Бійці 19-ї Бузької бригади територіальної оборони та 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони за підтримки кінних підрозділів і безпілотних літальних апаратів обшукали територію у понад 200 квадратних кілометрів.

Район також обшукали з використанням військових вертольотів. Підтримку солдатам надали й мисливці Польського мисливського товариства.

Шукали там і російський безпілотник "Шахед", який залетів до Польщі під час масованої атаки по Україні. Він пробув у повітряному просторі Польщі 33 хвилини, а потім зник із радарів.

Військові не виключають, що об'єкт міг впасти не в Польщі, а пролетіти далі, або й зовсім повернути назад, але радіолокаційні системи підтвердити це не можуть.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ракети кілька разів порушували польський кордон під час ракетних ударів.

У листопаді 2022 року в селі Пшеводов розірвався снаряд, унаслідок чого загинули двоє людей. У грудні того ж року в лісі під Бидгощею впала російська ракета Ч-55, а виявили її тільки у квітні 2023 року. Водночас ракети кілька разів входили в повітряний простір Польщі поблизу кордону з Україною, але зрештою залишали його.

Нагадаємо, оперативний командувач збройних сил Польщі генерал-майор Мацей Кліщ 26 серпня заявив, що повітряний об'єкт збиралися збити, однак цьому завадили погодні умови.

А міністр оборони Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю The Financial Times, що Збройні сили його країни зобов'язані збивати російські ракети і дрони. На його думку, цей обов'язок не суперечить вимогам Альянсу, оскільки йдеться про захист власного повітряного простору.