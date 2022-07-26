Працюють HIMARS: ЗСУ знищили двох найкращих пілотів із Росії, – ЗМІ

Максим Потьомін та Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок обстрілу ворожої автоколони в Донецьку. За даними журналістів, Володимира Путіна дратує ефективність американських РСЗВ.

Два найкращі російські пілоти були вбиті ракетою, випущеною ЗСУ з американських систем залпового вогню HIMARS. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

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Підполковника Максима Потьоміна, 41-річного льотчика-винищувача вбили 8 липня після обстрілу автоколони в Донецьку. Внаслідок атаки загинув 54-річний льотчик, полковник Анатолій Стасюкевич.

Про загибель Потьоміна після удару HIMARS повідомив його батько Олексій. Чоловік вважає, що ЗСУ завдати удару за допомогою даних від західної розвідки.

"Автомобіль мого сина був підбитий ракетою HIMARS", — наводить таблоїд коментар батька загиблого пілота.

У Потьоміна залишилася дружина, 15-річний син і 8-річна дочка. Кремль посмертно нагородив Потьоміна орденом мужності за "самовіддані подвиги і доблесть".

Стасюкевич керував штабом 1-ї гвардійської Барановичської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії, він був військовим льотчиком у третьому поколінні. Польоти він виконував в одній частині з Потьоміним у місті Кримську Краснодарського краю, уточнило Daily Mail.

Володимира Путіна дратує ефективність РСЗВ HIMARS

Ракета HIMARS вбила в іншому місці 42-річного підполковника Сергія Михайлова, командувача мотострілецького батальйону. Знищення трійки російських окупантів — лише нещодавня частина смертей військової еліти від машин HIMARS, наголосило видання.

[ + – ] Підполковника Сергія Михайлова було вбито в Україні

Президент РФ Володимир Путін був дуже роздратований, дізнавшись про ефективність HIMARS. Військове командування запевняло, що протиракетна оборона останнього покоління з РФ зможе впоратися з ним, але система С-400 практично не спрацювала, пише таблоїд.

Українські військові завдяки HIMARS знищили десятки командних пунктів ЗС РФ на Донбасі, зокрема російських офіцерів та одного генерала. Через невдачі Росія була змушена практично зупинити наступ на сході України.

"РФ не може застосовувати тактику масованих артобстрілів через дефіцит снарядів після знищення складів. Кількість російської артилерії на Донбасі за останні 2 тижні сильно скоротилася", — пише видання.

Зупинка наступу на Донбасі дала змогу ЗСУ вибивати загарбників з інших регіонів, зокрема на півдні під Херсоном.

Daily Mail наводить дані російського Telegram-каналу "Генерал СВР", в якому вказано втрати Москви в Україні за 5 місяців боїв на рівні 56,5 тис. осіб.

"Якщо це так, то з початку повномасштабного вторгнення в лютому загинули приблизно 1/3 військовослужбовців Росії. На Заході втрати РФ оцінюють скромніше. Голова збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що Росія втратила приблизно 50 тис. убитими та пораненими", — зазначили автори матеріалу.

Нагадаємо, що Пентагон відправив Україні нові артилерійські ракетні системи, боєприпаси та безпілотники Phoenix Ghost. У пакет допомоги додали 4 системи HIMARS.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що для ефективного стримування наступу росіян треба 50 HIMARS, а якщо таких РСЗВ буде 100 штук, ЗСУ підуть у ефективний контрнаступ.

Російська служба ВВС раніше повідомляла, що через роботу HIMARS на фронті військові РФ за останні два тижні зазнавали помітних втрат. Журналісти дізналися про майже 5 тис. загиблих солдат та офіцерів.