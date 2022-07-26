Работают HIMARS: ВСУ уничтожили двух лучших пилотов из России, – СМИ

Максим Потемин и Анатолий Стасюкевич погибли в результате обстрела вражеской автоколонны в Донецке. По данным журналистов, Владимира Путина раздражает эффективность американских РСЗО.

Два лучших российских пилота были убиты ракетой, выпущенной ВСУ из американских систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

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Подполковник Максим Потемин, 41-летний летчик-истребитель убит 8 июля после обстрела автоколонны в Донецке. В результате атаки погиб 54-летний летчик, полковник Анатолий Стасюкевич.

О гибели Потемина после удара HIMARS сообщил его отец Алексей. Мужчина полагает, что ВСУ нанести удар с помощью данных от западной разведки.

"Автомобиль моего сына был подбит ракетой HIMARS", – приводит таблоид комментарий отца погибшего пилота.

У Потемина осталась жена, 15-летний сын и 8-летняя дочь. Кремль посмертно наградил Потемина орденом мужества за "самоотверженные подвиги и доблесть".

Стасюкевич руководил штабом 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии, он был военным летчиком в третьем поколении. Полеты он выполнял в одной части с Потеминым в городе Крымск Краснодарского края, уточнило Daily Mail.

Владимира Путина раздражает эффективность РСЗО HIMARS

Ракета HIMARS убила в другом месте 42-летнего подполковника Сергея Михайлова, командующего мотострелковым батальоном. Уничтожение тройки российских оккупантов – лишь недавняя часть смертей военной элиты от машин HIMARS, подчеркнуло издание.

[ + – ] Подполковник Сергей Михайлов был убит в Украине

Президент РФ Владимир Путин был сильно раздражен, узнав об эффективности HIMARS. Военное командование уверяло, что противоракетная оборона последнего поколения из РФ сможет справиться с ним, но система С-400 практически не сработала, пишет таблоид.

Украинские военные благодаря HIMARS уничтожили десятки командных пунктов ВС РФ на Донбассе, в том числе российских офицеров и одного генерала. Из-за неудач Россия была вынуждена практически остановить наступление на востоке Украины.

"РФ не может применять тактику массированных артобстрелов из-за дефицита снарядов после уничтожения складов. Количество российской артиллерии на Донбассе за последние 2 недели сильно сократилось", – пишет издание.

Остановка наступления на Донбассе дало возможность ВСУ выбивать захватчиков из других регионов, в том числе на юге под Херсоном.

Daily Mail приводит данные российского Telegram-канала "Генерал СВР", в котором указаны потери Москвы в Украине за 5 месяцев боев на уровне 56,5 тыс. человек.

"Если это так, то с начала полномасштабного вторжения в феврале погибли около 1/3 военнослужащих России. На Западе потери РФ оценивают скромнее. Глава вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия потеряла около 50 тыс. убитыми и ранеными", – отметили авторы материала.

Напомним, что Пентагон отправил Украине новые артиллерийские ракетные системы, боеприпасы и беспилотники Phoenix Ghost. В пакет помощи включили 4 системы HIMARS.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что для эффективного сдерживания наступления россиян надо 50 HIMARS, а если таких РСЗО будет 100 штук, ВСУ пойдут в эффективное контрнаступление.

Российская служба ВВС ранее сообщала, что из-за работы HIMARS на фронте военные РФ в последние две недели несли заметные потери. Журналисты узнали о почти 5 тыс. погибших солдат и офицерах.