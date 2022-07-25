Штаты отправляют в Украину новые РСЗО HIMARS и беспилотники, — Минобороны США (фото)

В новый пакет помощи Украине минобороны США включили четыре дополнительные системы HIMARS, а также противотанковое вооружение и запчасти.

В Украину уже направляются высокомобильные артиллерийские ракетные системы, боеприпасы и значительное количество беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. Об этом сообщает министерство обороны США.

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Очередной пакет военной помощи Украине состоит из оборудования на сумму около 175 миллионов долларов. Всю технику США отправляют нашей стране из собственных запасов.

Известно, что в последний пакет помощи включены четыре дополнительные системы HIMARS, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение и 36 тысяч патронов калибра 105 мм.

Министерство обороны также обязалось отправить в Украину до 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. Беспилотники сначала закупят у производителей и потом передадут украинским военным.

Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost", — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны.

[ + – ] Новая партия военной помощи от США уже по дороге в Украину Фото: U.S. Department of Defense

Напомним, ранее глава Комитета вооруженных сил США утверждает, что украинские военные получат максимальное число американских и британских РСЗО. Конгрессмен пояснил, что в указанном количестве будет сочетание HIMARS, нескольких британских систем MLRS и других.

Фокус писал и о том, что министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что ВСУ нужно 50 РСЗО HIMARS для эффективного сдерживания наступления ВС РФ. По сведениям министра, если будет 100 РСЗО, то украинские военные проведут эффективное контрнаступление.

Благодаря применению РСЗО HIMARS у ВС РФ в последние две недели сильно увеличилось число погибших офицеров. Журналисты узнали о почти 5 тыс. погибших солдат и офицерах к 22 июля.