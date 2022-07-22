HIMARS в действии: за две недели ВСУ ликвидировали более 80 российских офицеров, — BBC

По данным журналистов, в результате высокоточных ударов по командным пунктам и тылам ВС РФ, удалось ликвидировать столько офицеров. Среди них есть и полковники.

Российская служба ВВС совместно с изданием "Медиазона" ведут поименный список потерь российских войск, которые были официально признаны. Указывается, что за последние две недели существенно возросло количество погибших офицеров.

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По состоянию на 22 июля журналистам удалось собрать информацию о 4940 погибших солдат и офицеров ВС РФ. Подчеркивается, что они не отражают реальный уровень потерь, речь идет о подтвержденных сообщениях в СМИ.

[ + – ] Потери ВС РФ по регионам

Из всех установленных ликвидированных 4940 человек, 852 офицеры. При этом за последние две недели было уничтожено более 80 офицеров, из которых десять были в звании полковников. Доля офицеров среди всех погибших военных последние три месяца снижалась. Если в марте и апреле офицером был каждый пятый, то в июне и июле только 17%. Сейчас снова есть тенденция роста потерь командирского звена.

Также среди потерь есть боевые летчики — это элита любой армии. Подготовка одного профессионала может занять 15-17 лет и будет стоить 12-14 млн долларов. К концу июля ВКС РФ лишились как минимум 50 военных летчиков.

Из-за чего растет количество потерь офицеров?

Украинская армия получает высокоточное артиллерийское оружие, включая американские РСЗО HIMARS. Благодаря такому вооружения ВСУ могут наносить точные удары по командным пунктам и тыловым позициям российских оккупантов.

Напомним, в ОП заявили, что войска РФ ждет HIMARS-энурез, поэтому им предложили покинуть Херсон. При этом в РФ заявляют, что они хотят расширить географию войны в Украине выйдя за рамки "Л/ДНР".