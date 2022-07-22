HIMARS в действии: за две недели ВСУ ликвидировали более 80 российских офицеров, — BBC
По данным журналистов, в результате высокоточных ударов по командным пунктам и тылам ВС РФ, удалось ликвидировать столько офицеров. Среди них есть и полковники.
Российская служба ВВС совместно с изданием "Медиазона" ведут поименный список потерь российских войск, которые были официально признаны. Указывается, что за последние две недели существенно возросло количество погибших офицеров.
По состоянию на 22 июля журналистам удалось собрать информацию о 4940 погибших солдат и офицеров ВС РФ. Подчеркивается, что они не отражают реальный уровень потерь, речь идет о подтвержденных сообщениях в СМИ.
Из всех установленных ликвидированных 4940 человек, 852 офицеры. При этом за последние две недели было уничтожено более 80 офицеров, из которых десять были в звании полковников. Доля офицеров среди всех погибших военных последние три месяца снижалась. Если в марте и апреле офицером был каждый пятый, то в июне и июле только 17%. Сейчас снова есть тенденция роста потерь командирского звена.
Также среди потерь есть боевые летчики — это элита любой армии. Подготовка одного профессионала может занять 15-17 лет и будет стоить 12-14 млн долларов. К концу июля ВКС РФ лишились как минимум 50 военных летчиков.
Из-за чего растет количество потерь офицеров?
Украинская армия получает высокоточное артиллерийское оружие, включая американские РСЗО HIMARS. Благодаря такому вооружения ВСУ могут наносить точные удары по командным пунктам и тыловым позициям российских оккупантов.
Напомним, в ОП заявили, что войска РФ ждет HIMARS-энурез, поэтому им предложили покинуть Херсон. При этом в РФ заявляют, что они хотят расширить географию войны в Украине выйдя за рамки "Л/ДНР".