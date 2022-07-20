Далеко не "ДНР" и "ЛНР": Россия хочет расширить географию войны в Украине

Сергей Лавров признался, что испытал облегчение после начала полномасштабного вторжения. Теперь глава МИД РФ боится поставок Киеву дальнобойных РСЗО HIMARS.

Россия анонсировала изменения географии полномасштабной войны в Украине, боевые действия выходят за пределы так называемых ДНР и ЛНР. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству "РИА-Новости".

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"Сейчас география (войны в Украине) другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. Этот процесс продолжается последовательно и настойчиво", – заявил глава МИД.

Если Киев продолжит получать от западных стран дальнобойные системы типа HIMARS, географические задачи "спецоперации" снова расширят.

"Денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается. Географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше", – подчеркнул министр.

По словам Лаврова, на подконтрольных Украине территориях не должно быть оружие, напрямую угрожающее территории России и непризнанным образованиям ДНР и ЛНР.

Испытал облегчение: Лавров о начале войны РФ с Украиной

Много лет оставался без ответа вопрос будущего Донбасса, поэтому война была неизбежна, заявил министр иностранных дел РФ.

Лавров в интервью российским пропагандистам признался, что испытал облегчение после начала боевых действий в Украине. В ответ на вопрос, знал ли он заранее о сроках начала полномасштабного вторжения, Лавров сказал, что это не его секрет.

[ + – ] Лавров заявил о продолжении "демилитаризации"

Война в Украине – как быть с Европой

При смене позиции Европы и желании восстановить отношения с Россией, Москва сначала оценит выгоду от такого поворота, отметил Лавров.

"Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", – я считаю, тогда не надо их отталкивать. Надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", – заявил чиновник.

Лавров считает, что Европа вряд ли заинтересована в полном разрыве связей с РФ и переходе на сжиженный природный газ.

Напомним, что накануне российские оккупанты отчитались о якобы взятии под контроль Северска Донецкой области, но город контролируют ВСУ.

Европейский союз не собирается отменять санкции против РФ за развязывание войны в Украине, если мир заключат на условиях Москвы.