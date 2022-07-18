Санкции против РФ не снимут, если мир в Украине заключат на условиях Москвы, – Шольц

По словам канцлера Германии, Владимиру Путину надо дать отпор, иначе он не остановится на Украине. В НАТО уже не исключают сценарий нападения России.

Европейский союз не отменит санкции против России за развязывание войны в Украине, если мир в Украине заключат на условиях Москвы. Об этом написал канцлер Германии Олаф Шольц в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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ЕС, по мнению главы федерального правительства, консолидировался и единодушно отреагировал на российскую агрессию вводом жестких санкций.

"Мы с самого начала знали, что придется сохранять санкции в силе долгое время. Ни одно ограничение не снимут, если мир в Украине будет на условиях России", – отметил Шольц.

[ + – ] Олаф Шольц заявил, что в Германии изначально знали о долговременных санкциях

Достижение мирного соглашения возможно лишь на условиях Украины и для РФ нет другого пути, добавил канцлер.

Санкции против России – Германии будет тяжело

Необходимо избавиться от энергетической зависимости РФ, но это не так просто даже для "такой сильной и процветающей страны, как Германия", пишет Шольц.

"Нужна выносливость. Многие немцы уже страдают от последствий войны в Украине – высоких цен на бензин и продукты питания. Ни одна страна не может в одиночку противостоять такому развитию событий", – заявил глава немецкого правительства.

Мировая экономика, по его оценке, стоит перед вызовом, которого не было десятилетиями. Разрушены все цепи поставок, мало сырья, а на энергетическом рынке – полная неопределенность. Правительство Германии из-за этого выделило 2 пакета финпомощи на 30 млрд евро.

[ + – ] Многие немцы страдают от высоких цен на бензин и продукты питания

Война с НАТО – Путин пойдет дальше

Глава правительства считает, что если РФ не дать отпор сейчас, то Кремль не остановится на Украине и пойдет далее. В НАТО больше не исключают сценарий российского нападения на Альянс.

"Если мы позволим, чтобы Путину все сошло с рук, это будет означать, что насилие может нарушать закон практически без последствий. Наша свобода и безопасность тоже окажутся под угрозой", – предостерег канцлер.

Он пообещал, что Германия поддержит Украину столько, сколько нужно. Киеву будут поставлять оружие, экономическую, гуманитарную и финансовую помощь. При этом, страны НАТО не собираются быть стороной войны.

Напомним, что из-за санкций в России сокращают расходы. В апреле-июне госкомпании и ведомства РФ купили в 2 раза меньше, чем обычно серверного оборудования и систем хранения данных.

По данным газеты The Wall Street Journal, Китай с начала полномасштабной войны в Украине начал поставлять России больше электроники для ведения боевых действий.