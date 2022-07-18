Санкції проти РФ не знімуть, якщо мир в Україні укладуть на умовах Москви, – Шольц

За словами канцлера Німеччини, Володимиру Путіну треба дати відсіч, інакше він не зупиниться в Україні. У НАТО вже не заперечують сценарій нападу Росії.

Європейський союз не скасує санкції проти Росії за розв'язання війни в Україні, якщо мир в Україні укладуть на умовах Москви. Про це написав канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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ЄС, на думку глави федерального уряду, консолідувався й одностайно відреагував на російську агресію запровадженням жорстких санкцій.

"Ми від початку знали, що доведеться зберігати санкції чинними довгий час. Жодне обмеження не знімуть, якщо мир в Україні буде на умовах Росії", — зазначив Шольц.

[ + – ] Олаф Шольц заявив, що в Німеччині спочатку знали про довготривалі санкції

Досягнення мирної угоди можливе лише за умов України і для РФ немає іншого шляху, додав канцлер.

Санкції проти Росії — Німеччині буде важко

Необхідно позбутися енергетичної залежності РФ, але це не так просто навіть для "такої сильної та успішної країни, як Німеччина", пише Шольц.

"Потрібна витривалість. Багато німців уже страждають від наслідків війни в Україні — високих цін на бензин і продукти харчування. Жодна країна не може поодинці протистояти такому розвитку подій", — заявив глава німецького уряду.

Світова економіка, за його оцінкою, постає перед викликом, якого не було десятиліттями. Зруйновано всі ланцюги постачання, мало сировини, а на енергетичному ринку — повна невизначеність. Уряд Німеччини через це виділив 2 пакети фіндопомоги на 30 млрд євро.

[ + – ] Багато німців страждають від високих цін на бензин і продукти харчування

Війна з НАТО — Путін піде далі

Глава уряду вважає, що якщо РФ не дати відсічі зараз, то Кремль не зупиниться в Україні та йтиме далі. У НАТО більше не заперечують сценарію російського нападу на Альянс.

"Якщо ми дозволимо, щоб Путіну все зійшло з рук, це означатиме, що насильство може порушувати закон практично без наслідків. Наша свобода та безпека теж опиняться під загрозою", — застеріг канцлер.

Він пообіцяв, що Німеччина підтримає Україну стільки, скільки потрібно. Києву постачатимуть зброю, економічну, гуманітарну та фінансову допомогу. При цьому країни НАТО не збираються бути стороною війни.

Нагадаємо, що через санкції у Росії скорочують витрати. У квітні-червні держкомпанії та відомства РФ купили вдвічі менше, ніж зазвичай серверного обладнання і систем зберігання даних.

За даними газети The Wall Street Journal, Китай з початку повномасштабної війни в Україні почав постачати Росії більше електроніки для ведення бойових дій.