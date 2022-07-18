У Путіна економлять на технологіях: в РФ перестали закуповувати сервери для держструктур

Держкомпанії купують удвічі менше обчислювальної техніки, ніж раніше. Дехто запевняє, що діджиталізація — не пріоритет.

За квітень-червень 2022 року російські держкомпанії та відомства купили серверного обладнання і систем зберігання даних (СЗД) удвічі менше, ніж будь-коли раніше. Про це пише видання "Коммерсант".

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ЗМІ наголошує, що російський держсектор витрачає на ІТ-пристрої у 7 разів менше грошей, ніж до вторгнення військ РФ на територію України.

За даними оператора електронних торгів "Роселторг", у 2-му кварталі держсектор провів лише 382 тендери на закупівлю техніки, тоді як минулого року цього ж періоду було проведено 755 тендерів. Якщо дивитися на ситуацію з фінансової точки зору, то витрати на обладнання скоротилися в 7 разів — з 28 млрд руб. у 2-му кварталі 2021 року до 3,9 млрд руб. цього ж періоду 2022 року. У "Роселторгу" наголосили, що зниження відбувається не лише рік до року, а й квартал до кварталу, пише ЗМІ. Так, у 1-му кварталі поточного року серверів і СДХ придбали на 16,4 млрд руб., а у 2-му на подібне обладнання витратили в 4 рази менше.

Медіа наголошує, що скорочення закупівель викликано відходом із російського ринку таких виробників обчислювальної техніки, як Dell, Huawei тощо, через агресію Росії проти України.

Як пише "Коммерсант", державні органи та корпорації повинні закуповувати російську техніку, вказану в реєстрі Мінпромторгу РФ, проте насправді вони купували "західну". У матеріалі йдеться про те, що держкомпанії та держвідомства використовували "лазівку" — у технічній документації тендерних пропозицій зазначалися такі параметри, яким російська техніка не відповідала. Це й слугувало аргументом на закупівлю техніки іноземного виробництва.

У коментарі ЗМІ представник російської компанії "Промобіт" зазначив, що держорганам просто нічого купувати, тому що російська техніка або не задовольняє їх вимогам, або виробники відчувають дефіцит комплектувальних, наприклад процесорів.

Інше джерело з держкомпанії, яке побажало зберегти анонімність, розповіло, що "діджиталізація" не є пріоритетом наразі, й тому із закупівлями техніки можна почекати. Також він запевнив, що необхідне обладнання є на складах у компаній і що постачання комплектувальних налагодили.

Водночас гравці ринку, які працюють на держзамовлення, говорять про фінансові труднощі, оскільки обсяги закупівель суттєво скоротилися. Раніше завдяки тендерам розробники та постачальники мали стабільний дохід, а тепер вони змушені брати кредити, щоб отримати потрібні обігові кошти. Учасники ринку нарікають, що змушені брати кредити "під 24% річних". Інші сподіваються, що до 3-4 кварталу ситуація нормалізується.

Раніше Фокус писав про те, що в інтернет "витікли" дані про 25 млн росіян і 30 російських компаній.

Також повідомляли про дефіцит гаджетів від всесвітньо відомих виробників. Російські ритейлери кажуть, що їм ніяк не вдається налагодити стабільні канали постачання контрабанди — так званого "паралельного" імпорту.