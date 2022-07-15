У Росію завозять ноутбуки з китайськими розетками та з "ієрогліфами" на клавіатурі

Ритейлери не можуть налагодити схеми ввезення контрабандної електроніки: частка "паралельного" імпорту становить лише 5%.

Російські ритейлери кажуть, що так званий паралельний імпорт не дозволяє їм вирішити проблему з постачанням продукції від світових брендів, які відмовилися співпрацювати з країною-агресором. Подробиці повідомило ЗМІ "Комерсант".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У коментарі журналістам представник російської мережі магазинів "Ноу-Хау" зазначив, що із ввезенням смартфонів проблем немає, але з ноутбуками доводиться "повозитися". За його словами, якщо ноутбуки не ввозилися з "дружніх" Білорусі та Казахстану, то вони можуть не мати російської розкладки на клавіатурі, а також не мати розеток чи перехідників для підключення до мережі відповідно до російських стандартів. У такому разі продавцеві, який закупив такий товар, доводиться розкривати упаковку, гравіювати на клавіатурі, класти в коробку перехідник, а потім усе акуратно запаковувати.

Також журналісти зазначили, що ввезення контрабандного товару призвело до зростання цін, тому що за проходження митного огляду, сертифікацію потрібно платити, адже за російськими законами таке ввезення вважається законним, а це означає, що замовнику доводиться нести додаткові витрати. У мережі Xcom-shop зазначили, що ввозити за "сірими" схемами має сенс дорогу електроніку. Представник компанії наголосив, що ринок ще не наситився, а тому гаджети продаються на 20-60% дорожче, ніж раніше. За його словами частка контрабандного товару на ринку електроніки складає всього 5%. Він запевняє, що багато продавців мають у своєму розпорядженні деякі запаси, проте називає й іншу причину — складність закупівель за "сірими" схемами через брак логістичних каналів, неможливо ввозити в короткі терміни і за одними і тими ж перевіреними маршрутами

"Кожна закупівля опрацьовується як уперше. Проблеми з мережевими пристроями, маршрутизаторами — їх не вистачає не тільки у нас, а й у всьому світі. Невеликі партії, які з'являються в доступі, моментально розходяться", — наголосили в Xcom-shop.

При цьому ритейлери не розкривають подробиць ввезення щодо "паралельного" імпорту, посилаючись на комерційну таємницю. Відомо лише, що велика кількість смарт-техніки і побутової електроніки завозяться через Білорусь і Казахстан.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ не можуть імпортозмістити низку обладнання для телекоміндустрії, мікроелектроніку, IT-послуги. За словами фахівців із "Банку Росії", у 2021 році частка "західних" товарів і послуг, необхідних для роботи російських телекомгалузі та IT, становила 54%. Тепер, після розв'язання війни проти України та введення санкцій США і ЄС, практично всі ці товари та послуги недоступні країні-агресору.