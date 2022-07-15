В Россию завозят ноутбуки с китайскими розетками и с "иероглифами" на клавиатуре

Ретейлеры никак не могут наладить схемы ввоза контрабандной электроники: доля "параллельного" импорта составляет всего 5%.

Российские ретейлеры говорят, что так называемый параллельный импорт не позволяет им решить проблему с поставками продукции от мировых брендов, которые отказались сотрудничать со страной-агрессором. Подробности сообщило СМИ "Коммерсант".

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В комментарии журналистам представитель российской сети магазинов "Ноу-Хау" отметил, что с ввозом смартфонов проблем нет, но вот с ноутбуками приходится "повозиться". По его словам, если ноутбуки не ввозились из "дружественных" Беларуси и Казахстана, то они могут не иметь российской раскладки на клавиатуре, а также не иметь розеток или переходников, для подключения в сеть, в соответствии с российскими стандартами. В таком случае продавцу, закупившему такой товар, приходится вскрывать упаковку, делать гравировку на клавиатуре, класть в коробку переходник, а затем все аккуратно запаковывать.

Также журналисты отметили, что ввоз контрабандного товара привел к росту цен, потому как за прохождение таможенного досмотра, сертификацию нужно платить, ведь по российским законам такой ввоз считается законным, а это значит, что заказчику приходится нести дополнительные расходы. В сети Xcom-shop отметили, что ввозить по "серым" схемам имеет смысл дорогую электронику. Представитель компании подчеркнул, что рынок еще не насытился, а потому гаджеты продаются на 20-60% дороже, чем ранее. По его же словам доля контрабандного товара на рынке электроники составляет всего 5%. Он уверяет, что многие продавцы располагают некоторыми запасами, однако называет и другую причину — сложность закупок по "серым" схемам ввиду нехватки логистических каналов, невозможно ввозить в короткие сроки и по одним и тем же проверенным маршрутам

"Каждая закупка прорабатывается как в первый раз. Проблемы с сетевыми устройствами, маршрутизаторами — их не хватает не только у нас, но и во всем мире. Небольшие партии, которые появляются в доступе, моментально расходятся", — подчеркнули в Xcom-shop.

При этом ретейлеры не раскрывают подробностей ввоза по "параллельному" импорту, ссылаясь на коммерческую тайну. Известно только, что большое количество смарт-техники и бытовой электроники завозятся через Беларусь и Казахстан.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ не могут импортозаместить ряд оборудования для телекоминдустрии, микроэлектронику, IT-услуги. По словам специалистов из "Банка России", в 2021 году доля "западных" товаров и услуг, необходимых для работы российских телекомотрасли и IT, составляла 54%. Теперь, после развязывания войны против Украины и ввода санкций США и ЕС, практически все эти товары и услуги недоступны стране-агрессору.