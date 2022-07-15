"Шагнули на 20 лет назад": Россия не может заместить импорт электроники

РФ нуждается в оборудовании для связи и информационных систем, которые изношены на 60%, однако альтернативные поставщики не могут их обеспечить.

Международные санкции в ответ на вторжение в Украину лишили Россию импорта более 54% продукции. Сайт "РБК Тренды" выяснил, насколько сильно ограничения затронули отрасль микроэлектроники и почему россиянам так сложно производить собственные чипы.

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По данным Банка России, страна импортировала из стран, которые ввели санкции, более половины всех товаров — 51,4% ($150,8 млрд из $293,5 млрд в 2021 году), а также получала две трети всех услуг — $50 млрд из $75,5 млрд за прошлый год. Если сложить эти цифры вместе, то получается, что в 2021 году на долю западных стран приходились более 54% всех импортных товаров и услуг. Санкции и добровольный уход многих компаний с рынка "отрезали" не все из них, но создали большие проблемы с логистикой, поставками и расчетами.

Экономист Александр Исаков подсчитал, что в апреле 2022 года закупки России за рубежом снизились на 40% по сравнению с апрелем 2021 года. Импорт сократили как "недружественные" страны, так и Китай, который считается главным торговым партнером РФ. За год китайские поставки упали на 26% в апреле и на 8,6% в мае. Среди прочего, Китай сократил импорт технологических товаров, таких как полупроводники, из которых делают микросхемы, и лазеры. Альтернативные поставщики не могут полностью компенсировать импорт западной продукции, как минимум потому, что крупные компании в КНР соблюдают санкции США и ЕС.

В 2020 году Россия воспользовалась IT-услугами компаний из ЕС, США и Великобритании на сумму $4,1 млрд. Высшая школа экономики оценила зависимость российских предприятий и учреждений от зарубежного ПО в 68% — именно такую долю денег на него тратили от общего количества расходов на ПО. Сюда относятся программы почти всех типов, включая базовые операционные системы и системы управления базами данных. Большая часть компаний в РФ использовали корпоративное ПО, разработанное компанией SAP из Германии, и отечественной замены ему у россиян сейчас нет.

Не менее сложная ситуация возникла с производством микроэлектроники, ведь Россия использует устаревшие технические процессы. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования признали, что оборудование и разработки позволяют стране выпускать лишь немногие виды полупроводниковой продукции и только небольшими партиями. Предприятия сильно нуждаются в зарубежных компонентах и чипах.

Как рассказал источник на рынке технологий, компания МЦСТ разрабатывала российские процессоры "Эльбрус" по топологии 7 нм, которые печатали на фабриках тайваньского гиганта TSMC. Санкции со стороны Тайваня, Японии и Южной Кореи, вынудили разработчики перенести производство в Россию, но здесь могут выпускать максимум чипы с топологией 90 нм. Таким образом в этой отрасли Россия шагнула минимум на 20 лет назад.

Проблемы начались и в сфере телекоммуникаций, ведь ключевые поставщики оборудования: Cisco, Ericsson, Nokia прекратили сотрудничество с Россией. Рейтинговое агентство НКР предупредило, что часть российской инфраструктуры может выйти из строя из-за износа и дефицита импортных комплектующих. По данным Росстата, наиболее изношенным является оборудование для информационных систем и связи: почти 60% на конец 2021 года. Отдельно стоит выделить дефицит комплектующих для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, в результате чего их сложно ремонтировать.

Ранее писали, что в России возник дефицит запчастей для гаджетов Samsung и Huawei. Особенно сервисным центрам не хватает аккумуляторов и дисплеев, которые приходится искать по несколько недель.

Писали также, что из-за проблем со связью в России заморозили внедрение 5G. Российские операторы не могут получить необходимое оборудование из-за санкций, вдобавок военные не отдают "золотой диапазон" частот, которые для армии практически бесполезны.