Реальная угроза: США запретят импорт систем и ПО из Китая и РФ для местных автомобилей

В Вашингтоне считают, что оборудование и программное обеспечение из Москвы и Пекина представляет серьезную угрозу для нацбезопасности США и ее граждан. Все из-за высокой вероятности хакерских атак благодаря такому "софту".

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Администрация действующего президента США Джо Байдена предложила ограничить продажу, а также импорт российского и китайского оборудования и программного обеспечения (ПО) для американских производителей автомобилей, что позволит, по мнению Министерства торговли США, защититься от "очень реальной" хакерской угрозы. Об этом сообщает Bloomberg.

Медиа пишет, что запрет будет касаться устройств и систем в автомобилях, которые используют Wi-Fi, Bluetooth, сотовую или спутниковую систему. В США предполагают, что такие системы находятся под риском "иностранного вмешательства", которое может привести к сбоям и саботажу.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила в комментарии для журналистов, что речь идет "не о торговле или экономических преимуществах, а о мерах национальной безопасности".

"Мы сосредоточены на угрозе национальной безопасности, очень реальной угрозе, которую подключенные [к таким системам] транспортные средства представляют для нашей страны и американского народа", — сказала министр.

По словам Раймондо, современные автомобили имеют камеры, микрофоны, GPS-отслеживание и другие технологии, подключенные к интернету. Она отмечает, что "не нужно много фантазии, чтобы понять, какую серьезную угрозу для нацбезопасности и частной жизни граждан США могут представлять иностранные злоумышленники, которые имеют доступ к этой информации".

Bloomberg указывает, что администрация Байдена планирует ввести ограничения после того, как Министерство торговли США в 2024 году начало расследование об угрозе госбезопасности США от транспортных средств из КНР. Тогда представители ведомства обратили внимание на то, что установленное китайское ПО на американские машины может собирать персональные данные пользователей через установленные сенсоры и датчики.

Медиа отмечает, что новые ограничения будут применены для транспорта, произведенном в 2027 году, а ограничения на ПО для тех авто, которые будут произведены после 2030 года. Также с 1 января 2029 года запрет будет распространяться на те машины, которые не имеют указанного года производства.

13 июня ЕС ввел новые огромные пошлины на электромобили китайского производства. Тогда китайская ассоциация владельцев заявила, что считает введенные тарифы такими, что существенно не повлияют на продажу их продукции в европейские страны.