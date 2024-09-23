Реальна загроза: США заборонять імпорт систем і ПЗ з Китаю і РФ для місцевих автомобілів

У Вашингтоні вважають, що обладнання та програмне забезпечення з Москви та Пекіну становить серйозну загрозу для нацбезпеки США та її громадян. Все через високу ймовірність хакерських атак завдяки такому "софту".

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Адміністрація чинного президента США Джо Байдена запропонувала обмежити продаж, а також імпорт російського і китайського обладнання та програмного забезпечення (ПЗ) для американських виробників автомобілів, що дозволить, на думку Міністерства торгівлі США, захиститися від "дуже реальної" хакерської загрози. Про це повідомляє Bloomberg.

Медіа пише, що заборона стосуватиметься пристроїв і систем в автомобілях, які використовують Wi-Fi, Bluetooth, стільникову або супутникову систему. У США припускають, що такі системи знаходяться під ризиком "іноземного втручання", яке може призвести до збоїв і саботажу.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила у коментарі для журналістів, що мова йде "не про торгівлю чи економічні переваги, а про заходи національної безпеки".

"Ми зосереджені на загрозі національній безпеці, дуже реальній загрозі, яку підключені [до таких систем] транспортні засоби становлять для нашої країни та американського народу", — сказала міністерка.

За словами Раймондо, сучасні автомобілі мають камери, мікрофони, GPS-відстеження та інші технології, підключені до інтернету. Вона відзначає, що "не потрібно багато фантазії, щоб зрозуміти, яку серйозну загрозу для нацбезпеки та приватного життя громадян США можуть становити іноземні зловмисники, які мають доступ до цієї інформації".

Bloomberg вказує, що адміністрація Байдена планує запровадити обмеження після того, як Міністерство торгівлі США у 2024 році розпочало розслідування щодо загрози держбезпеці США від транспортних засобів з КНР. Тоді представники відомства звернули увагу на те, що встановлене китайське ПЗ на американські машини може збирати персональні дані користувачів через встановлені сенсори та датчики.

Медіа відзначає, що нові обмеження будуть застосовані для транспорту, виробленому у 2027 році, а обмеження на ПЗ для тих авто, які будуть вироблені після 2030 року. Також з 1 січня 2029 року заборона буде розповсюджуватися на ті машини, які не мають вказаного року виробництва.

13 червня ЄС ввів нові величезні мита на електромобілі китайського виробництва. Тоді китайська асоціація власників заявила, що вважає запроваджені тарифи такими, що суттєво не вплинуть на продаж їхньої продукції до європейських країн.