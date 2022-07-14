В России возникли новые проблемы со связью: внедрение 5G заморожено

Власти и операторы пытаются спасти 4G-cети, ведь вышедшее из строя оборудование пока нечем заменить.

Внедрение мобильных сетей 5G в России стало невозможным из-за международных санкций и дефицита оборудования. Российские эксперты пожаловались изданию "Деловой Петербург" на критические проблемы со связью.

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5G подождет: нужно спасать 4G

Развитие связи в России заморозилось из-за ухода из страны компаний Cisco, Ericsson, Nokia. Huawei, ведь они поставляли россиянам оборудование и помогали операторам тестировать сети 5G. Государственная комиссия РФ по радиочастотам требует использовать для 5G-сетей только оборудование российского производства, которого в принципе нет.

Как отметил аналитик агентства MForum Analytics в сфере телекоммуникаций Алексей Бойко, в этом случае не спасет даже параллельный импорт, хотя теоретически можно запустить сети на отечественной аппаратуре, даже если внутри будут находиться зарубежные компоненты. В начале 2021 года госкорпорация "Ростех" заявила о создании первой российской базовой станции LTE–Advanced, но по факту россияне разработали лишь отдельные элементы — остальные закупались за рубежом. Оборудование так и не запустили в серийное производство, и неизвестно, как оно будет работать при подключении большого количества устройств, для начала его нужно протестировать в небольших частных сетях.

"Отечественные решения вряд ли могут быть конкурентоспособными по цене, поскольку речь идет о малосерийном производстве. Для выхода на сравнимые цены оборудование должно производиться сотнями тысяч экземпляров и поставляться на экспорт", — объяснил эксперт.

Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, которого в РФ признали иностранным агентом, обратил внимание, что у россиян нет возможности производить микропроцессоры, необходимые для работы 5G. В частности, для работы туманных вычислений, благодаря которым планируют развернуть Интернет вещей.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что Россия не способна изготавливать даже оборудование для сетей 4G, которое вскоре начнет ломаться и выходить из строя. Посколько зарубежные компании прекратили поставки, сломанную аппаратуру нечем заменить. По его словам, решение для 5G-cетей от "Ростеха" не понравилось оператором, сейчас концерн сосредоточился на оборудовании для 4G и неизвестно, захотят ли его использовать.

"Ясно одно: до 2024–2025 годов ни в каких снах нельзя мечтать, что у нас появится пятое поколение. Даже если бы выдали частоты, то оборудования для него нет", — подчеркнул Денис Кусков.

Военные не отдают частоты

С частотами в России отдельная история. Недавно комиссия РФ по радиочастотам решила для запуска 5G предоставить операторам связи диапазон 24,25–27,5 ГГц. Специалисты же уверяют, что сети пятого поколения лучше развернуть в так называемом "золотом диапазоне" 3,4–3,8 ГГц, который используется военными и силовыми структурами.

Алексей Бойко уверяет, что выделение частот мало поможет российским операторам, ведь эти диапазоны лучше всего подходят для создания частных сетей Р5G. Они могли бы поддерживать общие сети в зонах с наибольшей нагрузкой, но пока в России нет ни тех, ни других. В стране действуют несколько тестовых участков, где можно подключиться к 5G, но ни один из операторов пока не имеет лицензии для коммерческого запуска сети.

Алексей Бойко отметил, что в 2020 году компании МТС выдали первую в России лицензию на миллиметровый диапазон 24,25–24,65 ГГц, но он плохо подходит для развертывания сети общего пользования. Показательно, что за два года оператор так и не попытался запустить 5G для своих абонентов. Вероятно, связи пятого поколения в России не будет еще долго.

Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, которого в РФ признали иностранным агентом, утверждает, что военные ревностно контролируют "золотой диапазон", хотя он для них абсолютно бесполезен ввиду отсутствия нужных устройств. По словам эксперта, гражданские мобильные телефоны никак не может помешать работе армейских радаров.

Ранее писали, что из-за дефициат оборудования операторам в России разрешили совместное использование базовых станций мобильной связи. Эксперты предупредили, что это увеличит стоимость обслуживания 4G-cетей.

На фоне возникших проблем мобильные операторы России повысили стоимость мобильной связи почти в два раза. Компания Tele2 вынуждает россиян отказаться от безлимитных тарифов, которые создают большую нагрузку на оборудование.

Как рассказали эксперты, запасов оборудования для ремонта сетей России хватит примерно на год. Несмотря на это, власти отказались вводить дополнительные меры для поддержки мобильных операторов.