В России пытаются спасти мобильную связь на фоне дефицита телеком-оборудования

Операторы смогут "страховать" друга на случай поломок, но это значительно увеличит стоимость обслуживания.

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Из-за санкций Россия столкнулась с острой нехваткой телекоммуникационного оборудования, поэтому Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разрабатывает механизм совместного использования сотовых сетей несколькими операторами. Об этом пишет издание "Известия".

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В Минцифры "Известиям" подтвердили разработку таких механизмов и объяснили, что нарушение логистических цепочек вызвало дефицит современного оборудования для мобильной связи. Стоимость аппаратуры и комплектующих увеличилась, поэтому выросли и затраты на выделения LTE-частот для операторов, что в конечном итоге грозит повышением цен для российских абонентов. Условиям для выделения стало покрытие 4G-связью населенных пунктов с населением более 1 тысячи жителей и дорог федерального значения.

"Мы сочли важным поддержать обращение операторов и отложить исполнение условий предоставления LTE-частот на год, до стабилизации ситуации с поставками современного телекоммуникационного оборудования", — заявила пресс-служба. — "Минцифры зафиксировало возможность совместного выполнения этих условий операторами связи. Теперь можно не строить четыре базовых станции для покрытия обозначенных территорий, а обойтись одной, согласовав условия ее использования".

Как рассказали источники, близкие к ведомству и нескольким операторам, чиновники хотят, чтобы мобильные операторы совместно использовали сети в небольших населенных пунктах и автомобильных трассах. Речь идет о техническом роуминге — если одна компания покрывает далекое село, где у конкурентов нет покрытия, то последние могут пользоваться уже запущенным оборудованием. По словам еще одного источника, схему начали прорабатывать еще в 2021 году.

Человек, знакомый с профильными чиновниками и руководителями нескольких компаний-операторов, утверждает, что из-за санкций поставки оборудования срываются, а это грозит перебоями связи в случае поломки. Даже кратковременное отсутствие соединения в крупном городе может привести к тяжелым последствиям, которые может смягчить внутренний роуминг.

Чисто технически операторы могут одновременно использовать одни и те же базовые станции (RAN Sharing) или работать на чужих сетях в виртуальном режиме (MVNO), но в обоих случаях им придется тратить больше денег на оборудование и ПО. Впрочем, такой подход не сделает сети более надежными, ведь оборудование не сможет дублировать друг друга.

Ранее Фокус писал, как санкции убивают сферу связи в России. По оценкам экспертов, развитие телекоммуникаций в России замедляется и начинает деградировать, а скорость мобильного Интернета упала на 0,6 Мб/сек.

Тем временем, операторы заставляют россиян платить больше за мобильную связь. Нехватку оборудования компании пытаются компенсировать более высокой абонплатой и отключением безлимитных тарифов с целью снизить нагрузку.