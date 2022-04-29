В РФ начались проблемы со связью: операторы заставляют россиян платить больше

Из-за санкций российским компаниям не хватает оборудования, поэтому они поднимают цены на обслуживание и отказываются от безлимитных тарифов.

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В апреле крупнейшие российские операторы мобильной связи "МТС", "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2 значительно повысили цены на тарифы. Об это сообщает издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на экспертов.

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Из-за введения санкций за вторжение РФ в Украину, Минцифры и Федеральная антимонопольная служба РФ разрешили операторам повышать цены на услуги связи в пределах инфляции, которая в марте превысила 16,7%. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обратил внимание, что в России за несколько лет цены впервые повышают сразу 4 крупных оператора, в некоторых регионах России тарифы подорожали на 10%.

Компании-операторы изменили действующие тарифы, отправили некоторые из них в архив и начали активно переводить абонентов на новые, более дорогие. "МегаФон" в среднем повысил цены на 30 рублей, "МТС" — на 30-50 рублей. Tele2 запустил новую тарифную линейку и добавил подписку на онлайн-кинотеатры. "Вымпелком" закрыл безлимитный тариф "Анлим" и несколько других, объяснив этот шаг необходимостью освободить ресурсы компании.

Руководитель аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов отмечает, что экономический кризис еще не отобразился на доходах российских операторов связи за первый квартал, однако снижение платежеспособности клиентов может повлиять на спрос. Компании уже вынуждены повышать цены из-за увеличившихся расходов на обслуживание и модернизацию сетей.

Некоторые российские СМИ преподносят повышение тарифов, как неожиданность, но украинский телеком-эксперт Александр Глущенко в комментарии Фокусу рассказал, что это была ожидаемая мера. Еще в конце марта Минцифры РФ обратилось к операторам связи с призывом ограничить трафик, фактически — отменить безлимитные тарифы. По его мнению, российские чиновники оценили ситуацию и решили спасать связь в России при помощи "оптимизации", призванной снизить нагрузку на сети.

"Делается это для того, чтобы то оборудование, которое есть в наличии, не изнашивалось быстро и прослужило подольше, ведь чиновники понимают, что в тех условиях, в которых оказалась РФ (имеются ввиду санкции США и ЕС — ред.), мобильным операторам очень сложно будет достать новое "железо". Если же операторы начнут заниматься пиратством, тогда им просто придется забыть об акциях и котировках, потому что телекоммуникационный бизнес, который ими строился, не "заточен" на Россию. "Мегафон", "Билайн", "МТС" — это международные компании, акции которых размещены на бирже, имеющие иностранных акционеров. Если зарубежные акционеры заподозрят российских операторов в участии в "серых" схемах, они просто начнут избавляться от активов, посчитав их токсичными", — объяснил Глущенко.

Ранее писали, что санкции вызовут в России проблемы с мобильной связью и 5G. Уже сейчас российские компании столкнулись с дефицитом оборудования для сотовых вышек и надеются, что их спасет контрабанда из дружественных стран.

Писали также, что поставщик оборудования Ericsson приостанавливает работу в России. Шведская компания поставляла оборудование операторам "Мегафон", "МТС" и Tele2.