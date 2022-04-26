Санкции ударили по башням: Россию ждут большие проблемы с мобильной связью и 5G
Российские компании столкнулись с дефицитом оборудования и надеются только на контрабандистов.
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Экономические санкции негативно сказались на развитии башенной инфраструктуры мобильной связи России. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на экспертов отрасли.
До 2022 года на рынке независимых компаний, занимающихся вышками, наблюдался стабильный рост, который должен был стимулировать запуск пятого поколения мобильной сети (5G) в России. После введения санкций процесс замедлился, ведь операторы перестали вкладывать деньги в развитие сетей из-за нехватки оборудования и проблем с логистикой.
"Сейчас все понимают, что 5G в России в обозримой перспективе не будет, операторы сокращают инвестиционные программы",— объяснил аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин. По его мнению, компании, обслуживающие башни, будут получать от операторов платежи в рамках аренды, но рентабельность снизится до минимума.
Другой источник заявил, что проблему поставок базовых станций, комплектующих для вышек поможет решить легализация так называемого "параллельного" импорта, иными словами, контрабанды, ввезенной в страну без согласия на то правообладателя товарного знака.
В свою очередь, российские компании сообщают, что решили сосредоточиться "на улучшении 4G" ввиду того, что внедрение 5G им пришлось "отложить".
В сентябре 2021 года российский оператор связи "МТС" создал компанию "Башенная инфраструктурная компания" (БИК), которая включает около 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений. Портфель оператора оказался самым большим на рынке, президент "МТС" Вячеслав Николаев прогнозировал операционный доход (OIBDA) в размере более 10 млрд рублей, теперь же руководство не спешит с годовым прогнозом. В 2022 году сорвалась сделка по продаже башен "МТС", которую должны были заключить в первой половине годе. Компания отложила продажу башенного бизнеса на неизвестный срок, ведь ни одно предприятие теперь не в состоянии купить эти активы.
Как отмечает "КоммерсантЪ", оператор попросту не успел вовремя продать свои активы, тогда как конкуренты успели передать в общей сложности 22,4 тысячи вышек. К примеру, "Вымпелком" заработал на сделке с "Сервис-Телеком" 70 млрд рублей, а "Мегафон" получил 94,2 млрд. По словам источника, "МТС" ждал, пока другие операторы продадут свои башни, чтобы с наибольшей выгодой продать свои. Портфель "МТС" оценивали в 100 млрд рублей, но теперь компания осталась ни с чем.
Ранее писали, что зарубежные компании перестали поставлять Интернет-оборудование в Россию. Запасов комплектующих хватит только на несколько месяцев, поэтому российские центры обработки данных пытаются наладить параллельный импорт через третьи страны.