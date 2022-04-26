Санкции ударили по башням: Россию ждут большие проблемы с мобильной связью и 5G

Российские компании столкнулись с дефицитом оборудования и надеются только на контрабандистов.

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Экономические санкции негативно сказались на развитии башенной инфраструктуры мобильной связи России. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на экспертов отрасли.

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До 2022 года на рынке независимых компаний, занимающихся вышками, наблюдался стабильный рост, который должен был стимулировать запуск пятого поколения мобильной сети (5G) в России. После введения санкций процесс замедлился, ведь операторы перестали вкладывать деньги в развитие сетей из-за нехватки оборудования и проблем с логистикой.

"Сейчас все понимают, что 5G в России в обозримой перспективе не будет, операторы сокращают инвестиционные программы",— объяснил аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин. По его мнению, компании, обслуживающие башни, будут получать от операторов платежи в рамках аренды, но рентабельность снизится до минимума.

Другой источник заявил, что проблему поставок базовых станций, комплектующих для вышек поможет решить легализация так называемого "параллельного" импорта, иными словами, контрабанды, ввезенной в страну без согласия на то правообладателя товарного знака.

В свою очередь, российские компании сообщают, что решили сосредоточиться "на улучшении 4G" ввиду того, что внедрение 5G им пришлось "отложить".

В сентябре 2021 года российский оператор связи "МТС" создал компанию "Башенная инфраструктурная компания" (БИК), которая включает около 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений. Портфель оператора оказался самым большим на рынке, президент "МТС" Вячеслав Николаев прогнозировал операционный доход (OIBDA) в размере более 10 млрд рублей, теперь же руководство не спешит с годовым прогнозом. В 2022 году сорвалась сделка по продаже башен "МТС", которую должны были заключить в первой половине годе. Компания отложила продажу башенного бизнеса на неизвестный срок, ведь ни одно предприятие теперь не в состоянии купить эти активы.

Как отмечает "КоммерсантЪ", оператор попросту не успел вовремя продать свои активы, тогда как конкуренты успели передать в общей сложности 22,4 тысячи вышек. К примеру, "Вымпелком" заработал на сделке с "Сервис-Телеком" 70 млрд рублей, а "Мегафон" получил 94,2 млрд. По словам источника, "МТС" ждал, пока другие операторы продадут свои башни, чтобы с наибольшей выгодой продать свои. Портфель "МТС" оценивали в 100 млрд рублей, но теперь компания осталась ни с чем.

Ранее писали, что зарубежные компании перестали поставлять Интернет-оборудование в Россию. Запасов комплектующих хватит только на несколько месяцев, поэтому российские центры обработки данных пытаются наладить параллельный импорт через третьи страны.