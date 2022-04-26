Санкції вдарили по вежах: Росію чекають великі проблеми з мобільним зв'язком і 5G

Російські компанії зіштовхнулися з дефіцитом обладнання та сподіваються лише на контрабандистів.

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Економічні санкції негативно позначилися на розвитку вежах інфраструктури мобільного зв'язку Росії. Про це пише видання "Комерсант", посилаючись на експертів галузі.

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До 2022 року на ринку незалежних компаній, що займаються вежами, спостерігалося стабільне зростання, яке мало стимулювати запуск п'ятого покоління мобільної мережі (5G) в Росії. Після введення санкцій процес сповільнився, адже оператори перестали вкладати гроші в розвиток мереж через брак обладнання та проблеми з логістикою.

"Зараз усі розуміють, що 5G у Росії в найближчій перспективі не буде, оператори скорочують інвестиційні програми", — пояснив аналітик "Райффайзенбанку" Сергій Лібін. На його думку, компанії, які обслуговують вежі, отримуватимуть від операторів платежі в межах оренди, але рентабельність знизиться до мінімуму.

Інше джерело заявило, що проблему постачання базових станцій, комплектуючих для вишок допоможе вирішити легалізація так званого "паралельного" імпорту, іншими словами, контрабанди, ввезеної в країну без згоди на те правовласника товарного знака.

У свою чергу, російські компанії повідомляють, що вирішили зосередитися "на покращенні 4G" через те, що впровадження 5G їм довелося "відкласти".

У вересні 2021 року російський оператор зв'язку МТС створив компанію "Вежова інфраструктурна компанія" (ВІК), яка включає близько 23 тисяч антенно-щоглових споруд. Портфель оператора виявився найбільшим на ринку, президент МТС В'ячеслав Ніколаєв прогнозував операційний дохід (OIBDA) у розмірі понад 10 млрд рублів, тепер керівництво не поспішає з річним прогнозом. 2022 року зірвалася угода з продажу веж "МТС", яку мали укласти в першій половині року. Компанія відклала продаж вежового бізнесу на невідомий термін, адже жодне підприємство тепер не може купити ці активи.

Як зазначає "КомерсантЪ", оператор просто не встиг вчасно продати свої активи, тоді як конкуренти встигли передати 22,4 тисячі вишок. Наприклад, "Вимпелком" заробив на угоді з "Сервіс-Телеком" 70 млрд рублів, а "Мегафон" отримав 94,2 млрд. За словами джерела, МТС чекав, поки інші оператори продадуть свої вежі, щоб з найбільшою вигодою продати свої. Портфель МТС оцінювали в 100 млрд рублів, але тепер компанія залишилася ні з чим.

Раніше писали, що закордонні компанії перестали постачати інтернет-обладнання в Росію. Запасів комплектуючих вистачить лише кілька місяців, тому російські центри обробки даних намагаються налагодити паралельний імпорт через треті країни.