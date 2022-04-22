Закордонні компанії перестали постачати Інтернет-обладнання: як РФ обходить санкції

Російські IT-компанії намагаються налагодити паралельний імпорт, адже запасу деталей для комплектування вистачить лише на кілька місяців.

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Після запровадження санкцій зарубіжні компанії поступово перестали постачати Росію устаткування центрів обробки даних (ЦОД). Сайт CNews описав ситуацію, посилаючись на представників галузі.

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Центри обробки даних — це будівлі для розміщення серверного та мережевого обладнання, необхідного для підключення до Інтернету. До нього належать також інженерні системи для електропостачання, вентиляції, охолодження та безпеки.

За даними CNews, інженерне обладнання для ЦОД у Росію перестали відправляти багато західних та азіатських постачальників, зокрема німецька Siemens і французька Schneider Electric. Як заявив гендиректор мережі дата-центрів 3data Ілля Хала, обірвалися налагоджені раніше ланцюжки поставок і способи оплати. За його словами, ціни на обладнання значно зросли, тому компанія скорочує кількість знижок, доступних клієнтам.

Директор департаменту хмарної інфраструктури МТС Дмитро Мілов додав, що деякі вендори перейшли на передоплату, щоб знизити ризики. Ситуація на ринку інженерного обладнання краща, ніж у сфері програмного забезпечення, завдяки більшій кількості постачальників, деякі з них раніше локалізували своє виробництво в Росії.

Як стверджує Ілля Хала, російські компанії поки що мають способи для обходу санкцій і збереження працездатності ЦОД. Наприклад, кілька постачальників ще продовжують працювати з Росією і налагоджують паралельний імпорт через "дружні країни".

Директор з інфраструктури Selectel Олексій Єрьоменко стверджує, що зараз у роботі достатньо серверів компанії, а запасу деталей для комплектування вистачить ще на кілька місяців. Тим часом, вони намагаються налагодити нові способи постачання та дистрибуції.

За інформацією сайту "Хабр", через санкційні обмеження деякі російські IT-компанії почали скуповувати уживане телекомунікаційне обладнання та мережеві пристрої на онлайн-майданчиках. Представники ринку звертаються за потрібними системами до "сірих" постачальників і навіть до тих дистриб'юторів, які раніше знаходилися в "чорному списку".

Раніше Фокус розбирався, як санкції вбивають сферу зв'язку в Росії. Експерти помітили деградацію телекомунікаційної сфери країни-агресора, наприклад зниження швидкості Інтернету, а також подорожчання послуг.

Нещодавно стало відомо, що уряд намагається врятувати електронну промисловість у Росії новим проєктом. Він передбачає імпортозаміщення, однак, на думку експертів, заплановані заходи можуть не спрацювати в умовах санкцій.