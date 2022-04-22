Зарубежные компании перестали поставлять Интернет-оборудование: как РФ обходит санкции

Российские IT-компании пытаются наладить параллельный импорт, ведь запаса комплектующих хватит лишь на пару месяцев.

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После введения санкций зарубежные компании постепенно перестали поставлять в Россию оборудование для центров обработки данных (ЦОД). Сайт CNews описал сложившуюся ситуацию, ссылаясь на представителей отрасли.

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Центры-обработки данных — это здания для размещения серверного и сетевого оборудования, необходимого для подключения к Интернету. К нему относятся также инженерные системы для электроснабжения, вентиляции, охлаждения и безопасности.

По данным CNews, инженерное оборудование для ЦОД в Россию перестали отправлять многие западные и азиатские поставщики, в том числе немецкая Siemens и французская Schneider Electric. Как заявил гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала, оборвались налаженные ранее цепочки поставок и способы оплаты. По его словам, цены на оборудование значительно выросли, поэтому его компания сокращает количество скидок, доступных клиентам.

Директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов добавил, что некоторые вендоры перешли на предоплату, чтобы снизить риски. Ситуация на рынке инженерного оборудования лучше, чем в сфере программного обеспечения, благодаря большему количеству поставщиков, некоторые из них ранее локализовали свое производство в России.

Как утверждает Илья Хала, у российских компаний пока есть способы для обхода санкций и сохранения работоспособности ЦОД. К примеру, несколько поставщиков еще продолжают работать с Россией и налаживают параллельный импорт через "дружественные страны".

Директор по инфраструктуре Selectel Алексей Еременко утверждает, что сейчас в работе находятся достаточно серверов компании, а запаса комплектующих хватит еще на несколько месяцев. Тем временем, они пытаются наладить новые способы поставок и дистрибуции.

По информации сайта "Хабр", из-за санкционных ограничений некоторые российские IT-компании начали скупать подержанное телекоммуникационное оборудование и сетевые устройства на онлайн-площадках. Представители рынка обращаются за нужными системами к "серым" поставщикам и даже тем дистрибьюторам, которые раньше находились в "черном списке".

Ранее Фокус разбирался, как санкции убивают сферу связи в России. Эксперты заметили деградацию телекоммуникационной сферы страны-агрессора, к примеру, снижение скорости Интернета, а также подорожание услуг.

Недавно стало известно, что правительство пытается спасти электронную промышленность в России новым проектом. Он предусматривает импортозамещение, однако, по мнению экспертов, запланированные меры могут не сработать в условиях санкций.