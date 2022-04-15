Власти пытаются спасти электронику РФ нацпроектом: почему импортозамещение не сработает

Чиновники обещают, что благодаря импортозамещению Россия к 2030 году получит технологии, уже 12 лет доступные за рубежом.

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Правительство России разработало первую версию национального проекта по развитию электронной отрасли в стране в условиях санкций. Подробности передает издание "КоммерсантЪ", которое ознакомилось с документом.

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До 2030 года на реализацию нацпроекта планируют потратить 3,19 трлн рублей. Спасать производство электроники в России решили импортозамещением, созданием дизайн-центров для разработки технологий и стимуляцией предприятий субсидиями. Участники рынка считают, что поставленные цели практически невозможно воплотить в жизнь.

Авторы разделили программу на четыре блока:

Продукт

Инфраструктура

Спрос

Кадры

Категория "Продукт" предусматривает запуск в 2022 году программу по переработке зарубежной продукции, чтобы запустить их производство в России и Китае, а также программу развития электронного машиностроения. Нацпроект обещает к 2024 году полное импортозамещение по всем направлениям, а к 2030 году сформировать "продуктовый портфель" технологий РФ.

Для развития инфраструктуры чиновники предлагают в 2022 году наладить производство микроэлектроники по топологии 90 нм, которую американская компания Intel освоила еще в 2004 году и воплотила в процессоре Pentium 4 Prescott. В 2030 году они хотят серийно выпускать микросхемы по 28-нанометровому техпроцессу — его передовые производители используют с 2010 года, одним из примеров является мобильный процессор Apple A7 для смартфона iPhone 5S. За тот же период количество дизайн-центров попытаются увеличить с 70 до 300.

Спрос на электронику правительство решило стимулировать через сквозные проекты — комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на внедрение программно-аппаратных комплексов или систем интеллектуального управления. Предполагается, что крупные компании будут покупать продукцию у российских предприятий, а государство компенсирует до 50% от стоимости контрактов. По прогнозу авторов, к 2030 году 30% домохозяйств в РФ будут использовать отечественную электронику, а ее доля на рынке госзакупок составит 100%.

В рамках блока "Кадры" россияне должны провести 2 тысячи научно-исследовательских работ и создать 400 новых прототипов электроники. Также власти рассчитывают увеличить кадровую конверсию выпускников вузов с 5% до 35% и создать тысячу проектных команд на базе дизайн-центров.

Директор "Консорциума средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции "Базис" Арсений Брыкин заявил, что глупо создавать новые дизайн-центры отдельно от фабрик, ведь в таком случае процессоры придется выпускать на зарубежных площадках, оплачивая производство за счет государственных средств. По его мнению, заявленное создание заводов по выпуску микросхем с топологией 28 нм за 8 лет является очень сложной задачей, которую Россия сможет выполнить лишь получив доступ к соответствующему оборудованию.

"В ином случае потребуется пройти полный путь, включающий выпуск новых материалов, колоссальные инвестиции в машиностроение, оптику и лазеры", — отметил специалист.

Директор по маркетингу АО МЦСТ Константин Трушкин также считает, что правительству стоит сосредоточиться на развитии существующих фабрик и фаундри — услугах по производству полупроводников. Кроме того, России потребуется собственные фотошаблоны, высококачественные материалы, кремниевые пластины и ПО, совместимое с готовыми процессорами и способное справиться с вычислениями, необходимыми заказчикам. Без этих элементов деньги будут потрачены впустую.

По данным "КоммерсантЪ", с начала февраля над нацпроектом работают 22 профильные рабочие группы. Предварительную версию обсудили на совещании в правительстве 9 апреля, а окончательно концепцию направят премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 22 апреля.

Ранее эксперт рассказал, почему Россия не сможет жить без западной электроники. В условиях изоляции ни одна страна не сможет наладить импортозамещение всех необходимых технологий.