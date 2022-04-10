Вне зоны доступа. Санкции убивают сферу связи в России

Западные санкции уже работают. По оценкам экспертов, развитие телекоммуникаций в России замедляется и начинает деградировать, а услуги для потребителей дорожают.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Как сообщают российские СМИ, скорость мобильного интернета в РФ за последние четыре месяца снизилась на 0,6 Мб/сек до 21,1 Мб/сек. Кроме того, российские мобильные операторы отказываются от тарифных планов с безлимитным интернетом. Дальше ситуация может только ухудшаться. Ведь из-за санкций, введенных после вторжения в Украину, развитие мобильных сетей в России заметно осложняется.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сетевой фильтр. Почему технологические компании покидают Россию

Многие введенные против РФ санкции прямо или косвенно касаются сектора телекоммуникаций и мобильной связи. В их числе Анастасия Болховитинова, советник, сопредседатель телекоммуникационного сектора фирмы Kinstellar, называет санкции США против крупнейшей российской телекоммуникационной компании "Ростелеком" и ряда технологических компаний.

Важно

Тормоз военной машины. Сможет ли РФ выпускать вооружение без поставок стран Запада

"США также ввели требования по обязательному лицензированию экспорта телекоммуникационного оборудования в Россию и Беларусь, а экспортные ограничения затронули даже лиц, не являющихся резидентами США, но включающих в свою продукцию американские компоненты. Такое экспортное регулирование существенно расширяет юрисдикцию США по перемещению товаров, производимых за пределами штатов", – уточняет Болховитинова. По словам собеседницы Фокуса, санкции и ограничения, влияющие на сектор телекоммуникаций, также ввели Великобритания, ЕС, Япония, Сингапур, Тайвань и т.д.

[ + – ] ""Впереди остановка развития, постепенная деградация рынка телекоммуникаций и значительный рост цен" Фото: pexels.com

Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич отмечает, что США и ЕС вводят обязательные санкции только для российских госкомпаний и оборонного сектора, в то время как ограничения для гражданской связи остаются на усмотрение участников рынка. Тем не менее, по словам собеседника Фокуса, правительство США в неофициальном порядке, но довольно настойчиво, советует как своему, так и крупному иностранному бизнесу свернуть любые операции в России.

"Западные телеком-бизнесы руководствуются как санкционным законодательством, так и собственным риск-менеджментом, который принимает во внимание возможность применения вторичных санкций за сотрудничество с РФ, сложности в проведении расчетов с российскими компаниями, вероятность экспроприации оборудования и активов на территории России и персональную опасность для работников и топ-менеджеров с учетом принятых в РФ репрессивных законов", — объясняет Денис Береговой, партнер компании Axon Partners.

То есть, по словам Берегового, даже когда существует юридическая возможность продолжать определенную деятельность в РФ, для крупных западных компаний цена пребывания на этом рынке растет, а экономические перспективы выглядят неутешительными. В результате выход технологических гигантов из России приобрел массовый характер.

Прощай, Нокия! Почему развитие телекоммуникаций в РФ останавливается

Прежде всего, заметный удар по отрасли, по мнению Анастасии Болховитиновой, нанес уход с рынка скандинавских производителей коммуникационного оборудования Nokia и Ericsson, которые вместе занимали примерно 40-60% российского рынка сетевого оборудования.

"Операторам мобильной связи банально придется повторно приобретать оборудование для своих сетей, только теперь у китайских поставщиков. Ведь у России были контракты на оборудование со скандинавами, а совместимость китайского оборудования с уже установленным шведским остается под вопросом", — анализирует последствия Денис Береговой. При этом эксперт отмечает, что китайские компании хотя и могут предоставить соответствующую замену, они ограничены американскими санкциями как в отношении России, так и по результатам торговых войн США-Китай.

[ + – ] "Операторы уже начали существенно уменьшать объем услуг для абонентов", — эксперт Фото: pexels.com

Береговой добавляет, что ситуацию усугубляет запрет экспорта оптоволокна и оптоволоконных кабелей длиной от 50 метров, а также оборудования и комплектующих для их изготовления. А именно эти кабели используются для скоростной передачи данных и составляют основу для построения современных телекоммуникационных сетей.

В сложившейся ситуации операторы рынка уже начали жаловаться на свое положение. Как сообщают российские СМИ, по информации представителей отрасли, телекомоборудование в РФ уже подорожало на 40% и далее цены могут увеличиться еще на 80%. При этом резерва оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит всего на четыре месяца. То есть, уже с июля-августа 2022 года существенно возрастут риски для стабильности работы сетей.

"Операторы уже начали существенно уменьшать объем услуг для абонентов и отменять обязательства по покрытию маленьких населенных пунктов и автотрасс. Впереди остановка развития, постепенная деградация и значительный рост цен", — прогнозирует будущее рынка Роман Химич. Однако, по мнению Дениса Берегового, ожидать резкого упадка и быстрого возвращения россиян к дисковым телефонам все же не стоит, поскольку рынок телекоммуникаций отчасти может опираться на аналоги из более лояльных РФ государств.