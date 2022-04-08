Тормоз военной машины. Сможет ли РФ выпускать вооружение без поставок стран Запада

По мнению экспертов, угрозу для России несут санкционные ограничения на поставку чипов, что, в частности, сделает невозможным производство высокотехнологичного вооружения. Однако реального эффекта от таких санкций придется ждать не один год.

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Санкции Запада, обрушившиеся на Россию после вторжения в Украину, в частности, касаются экспорта высоких технологий. Их введение может привести к заметным последствиям, которые ощутит и население из-за дефицита и удорожания высокотехнологичных товаров и услуг, и промышленность, включая производителей современного вооружения.

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Чипы под запретом. Как санкции лишают Россию современных микросхем

Как отмечает Денис Береговой, партнер компании Axon Partners, лишение России доступа к чипам со стороны США создает чрезвычайную проблему для ряда российских индустрий, поскольку патенты на архитектуру чипов удерживают именно американские компании, которые могут влиять на всю цепочку поставок.

Береговой добавляет, что подробный перечень подсанкционных товаров для Европейского союза, содержащийся в приложении VII к Регламенту 833/2014, также включает электронику, компьютеры, чипы, средства кибербезопасности и шифрования данных, телекоммуникационное оборудование, материалы для его изготовления, а также ряд сенсоров, оптических устройств, лазеров, элементов навигации и авионики.

На первый взгляд, в такой ситуации альтернативой для РФ остается Китай, который на государственном уровне не спешит присоединяться к западным санкциям и проявляет к стране-агрессору определенную лояльность. Но и в этом направлении возникают сложности из-за западных санкций.

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"Китайские компании ограничены американскими санкциями, как в отношении России, так и по результатам торговых войн с США, — продолжает Береговый. – Например, компания ZTE более зависима от американских технологий, что уже несколько ограничивает предложение. Компания Huawei, при этом, хоть и ведет разработку своих "домашних" чипов, по утверждениям западных экспертов, не способна в ближайшие годы произвести свой чип нужной архитектуры, который будет достаточным для самых современных образцов 5G-оборудования".

Бренды, на выход! или остановка работы в РФ высокотехнологичных компаний

После вторжения России в Украину ведущие компании мира под давлением репутационных рисков стали покидать рынок РФ. Поставщики высокотехнологичного оборудования и технологий не стали исключением. Анастасия Болховитинова, советник, сопредседатель телекоммуникационного сектора фирмы Kinstellar, среди основных игроков, прекративших работу в РФ, выделяет TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), Intel, AMD, Nvidia, Samsung, Microsoft, Apple, SAP, Oracle, Nokia, LG Electronics, Ericsson и Vodafone.

"Россия неоднократно объявляла курс на импортозамещение, но российские компании Байкал, МЦСТ, Yadro и STC Module только проектируют чипы, а их производство осуществляется тайваньской компанией TSMC, которая занимает более половины мирового рынка полупроводников и поставляет продукцию таким технологическим гигантам как Apple, Intel, Qualcomm, AMD и Nvidia, – продолжает Болховитинова. – Альтернативой мог бы стать Samsung, но и эта компания приостановила поставки в Россию".

То есть, по словам собеседницы Фокуса, доступными для россиян остаются лишь китайские поставщики, но они производят только низкотехнологичные микросхемы. Эксперт также подчеркивает, что Китае ввиду высокого неудовлетворенного спроса на чипы внутри страны вряд ли быстро переориентируется на поставки в Россию, в том числе, учитывая риск вторичных санкций США.

Долгая история. Когда дефицит чипов подорвет российскую экономику и ВПК

Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest, основатель консалтинговой компании "Ольшанский и Партнеры" подтверждает, что в результате санкций в РФ проявляется проблема с доступностью высокотехнологичного оборудования и чипов. Однако собеседник Фокуса предупреждает, что существенный эффект на экономику это произведет только через 2-3 года, когда имеющееся оборудование устареет или у него истечет срок эксплуатации.

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"Если санкции продержатся не менее 5 лет, Россия окажется отрезанной от современных технологий, — прогнозирует Александр Ольшанский. — И поскольку в области телекоммуникаций, связи и вычислительных технологий сложно разделить военную и гражданскую сферу, технологическая отсталость проявится и в военно-промышленном комплексе. Это лишит Россию возможности производить современное оружие и существенно снизит ее способность проявлять агрессию против других стран".

Однако, с другой стороны, по словам Ольшанского, некоторые современные компоненты критически важны для непосредственного выпуска боеприпасов и их нехватка, фактически, имеет мгновенные последствия. К таким боеприпасам могут относится мины, ракеты, бомбы и др.

В свою очередь, Роман Химич, эксперт телекоммуникационного рынка, не исключает, что россияне и дальше смогут покупать чипы на черном рынке в обход любых санкций, но производство новых вооружений все равно существенно усложнится, а их продажа на экспорт станет невозможной.

[ + – ] Лишение России доступа к чипам создает чрезвычайную проблему для ряда российских индустрий Фото: pexels.com

Однако, по мнению Ольшанского, более опасным явлением для России, как и любого другого диктаторского режима, становится утечка мозгов, потому что отъезд даже нескольких тысяч высококвалифицированных ключевых специалистов наносит больший удар, чем непоставка какого-либо "железа". И этот опасный процесс уже начался.

Напомним, США уже ввели санкции против 48 крупных российских оборонных госпредприятий, таких как "Вертолеты России", "Тактическое ракетное вооружение", "Высокоточные системы", "Техмаш", "Кронштадт" и другие. В комментарии Фокусу Ярослав Чекер, советник, адвокат, руководитель практики энергетики и природных ресурсов АО "Арцингер" отметил, что блокировочные санкции против этих компаний разрушают цепочки поставок оборудования и технологий.

Кроме того, санкции Запада практически лишили Россию возможности обслуживать импортные и производить собственные гражданские самолеты.