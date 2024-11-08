Смартфоны по всему миру подорожают: названа главная причина возможного роста цен

СМИ сообщают, что TSMC планирует повысить цены на свои процессы 4 нм и 3 нм примерно на 4% в 2025 году.

Мир ожидает, что повышение цен на чипы от производителя TSMC повлияет на стоимость флагманов на основе ОС Android в 2025 г. Об этом пишет Pune News.

Ситуация изменится в основном поскольку чипы, изготовленные по 3- и 4-нм техпроцессу подорожают – и подорожают смартфоны. Большинство этих новых флагманов Android будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite, который недавно перешел на передовой 3 нм производственный процесс.

С потенциальным ростом производственных затрат, запланированным на 2025 г., потребители могут ожидать более высоких цен на устройства. Этот рост может напрямую повлиять на затраты, связанные с флагманскими смартфонами Android, выпуск которых запланирован на конец 2025 года.

Цены на Snapdragon 8 Elite: стоимость производства Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, использующего 3 нм процесс TSMC, уже выросла примерно на 15%, что подняло его цену примерно до 180 долларов. Это увеличение подчеркивает растущие расходы, связанные с передовым производством чипов.

Цены на Dimensity 9400 от MediaTek. Хотя MediaTek также выпустила свой последний Dimensity 9400 с использованием 3 нм процесса, точные данные о ценах на этот чипсет пока не разглашаются. Однако ожидается, что будут применяться аналогичные шаги.

Производители смартфонов на ОС Android, скорее всего, столкнутся с растущим давлением на свои стратегии ценообразования. Это может привести к нескольким потенциальным результатам, говорится в материале. Ввиду более высоких затрат на чипы, производителям смартфонов, возможно, придется скорректировать розничные цены, чтобы сохранить прибыльность. Эта тенденция уже очевидна в недавних запусках флагманов:

Серия Vivo X200: начальная цена выросла на 41,90 долларов США.

Серия OPPO Find X8: начальная цена выросла на 27,93 долларов.

Серия Xiaomi 15: начальная цена выросла на 69,83 долларов.

Серия Honor Magic 7: начальная цена выросла на 13,97 долларов.

Чтобы справиться с возросшими издержками без значительного повышения розничных цен, компании могут рассмотреть возможность снижения спецификаций в определенных моделях или внедрения мер по экономии затрат в производстве.

Давление на ценообразование повлияет не только на отдельных производителей, но и может изменить конкурентную динамику на рынке Android, поскольку компании будут преодолевать проблемы с издержками, пытаясь сохранить долю рынка.

Себестоимость производства Snapdragon 8 Elite уже выросла на 15%, что отражает более широкую тенденцию к увеличению расходов на производство чипов. В итоге компании могут снизить спецификации или внедрить меры по экономии затрат, чтобы справиться с ростом цен на процессоры.

По мере развития полупроводниковой промышленности критически важным будет наблюдение за волновыми эффектами изменения цен и производственных проблем, которые определят будущее флагманских устройств Android.

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