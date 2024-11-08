Смартфони по всьому світу подорожчають: названо головну причину можливого зростання цін

ЗМІ повідомляють, що TSMC планує підвищити ціни на свої процеси 4 нм і 3 нм приблизно на 4% у 2025 році.

Світ очікує, що підвищення цін на чипи від виробника TSMC вплине на вартість флагманів на основі ОС Android у 2025 р. Про це пише Pune News.

Ситуація зміниться здебільшого, оскільки чіпи, виготовлені за 3- і 4-нм техпроцесом подорожчають — і подорожчають смартфони. Більшість цих нових флагманів Android будуть оснащені чипсетом Snapdragon 8 Elite, який нещодавно перейшов на передовий 3 нм виробничий процес.

З потенційним зростанням виробничих витрат, запланованим на 2025 р., споживачі можуть очікувати більш високих цін на пристрої. Це зростання може безпосередньо вплинути на витрати, пов'язані з флагманськими смартфонами Android, випуск яких заплановано на кінець 2025 року.

Ціни на Snapdragon 8 Elite: вартість виробництва Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, що використовує 3 нм процес TSMC, вже зросла приблизно на 15%, що підняло його ціну приблизно до 180 доларів. Це збільшення підкреслює зростаючі витрати, пов'язані з передовим виробництвом чипів.

Ціни на Dimensity 9400 від MediaTek. Хоча MediaTek також випустила свій останній Dimensity 9400 з використанням 3 нм процесу, точні дані про ціни на цей чипсет поки що не розголошуються. Однак очікується, що будуть застосовуватися аналогічні кроки.

Виробники смартфонів на ОС Android, найімовірніше, зіткнуться зі зростаючим тиском на свої стратегії ціноутворення. Це може призвести до кількох потенційних результатів, йдеться в матеріалі. Зважаючи на більш високі витрати на чіпи, виробникам смартфонів, можливо, доведеться скорегувати роздрібні ціни, щоб зберегти прибутковість. Ця тенденція вже очевидна в недавніх запусках флагманів:

Серія Vivo X200: початкова ціна зросла на 41,90 доларів США.

Серія OPPO Find X8: початкова ціна зросла на 27,93 доларів.

Серія Xiaomi 15: початкова ціна зросла на 69,83 доларів.

Серія Honor Magic 7: початкова ціна зросла на 13,97 доларів.

Щоб впоратися зі збільшеними витратами без значного підвищення роздрібних цін, компанії можуть розглянути можливість зниження специфікацій у певних моделях або впровадження заходів з економії витрат у виробництві.

Тиск на ціноутворення вплине не лише на окремих виробників, а й може змінити конкурентну динаміку на ринку Android, оскільки компанії долатимуть проблеми з витратами, намагаючись зберегти частку ринку.

Собівартість виробництва Snapdragon 8 Elite вже зросла на 15%, що відображає ширшу тенденцію до збільшення витрат на виробництво чіпів. У підсумку компанії можуть знизити специфікації або впровадити заходи з економії витрат, щоб впоратися зі зростанням цін на процесори.

У міру розвитку напівпровідникової промисловості критично важливим буде спостереження за хвильовими ефектами зміни цін і виробничих проблем, які визначать майбутнє флагманських пристроїв Android.

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