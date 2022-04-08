Гальма воєнної машини: чи зможе РФ випускати озброєння без поставок країн Заходу

На думку експертів, загрозу для Росії несуть санкційні обмеження на постачання чіпів, що, зокрема, унеможливить виробництво високотехнологічного озброєння. Проте, реального ефекту від таких санкцій доведеться чекати не один рік.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Санкції Заходу, які обрушилися на Росію після вторгнення в Україну, зокрема, стосуються експорту високих технологій. Їх запровадження може спричинити помітні наслідки, які відчує і населення через дефіцит та подорожчання високотехнологічних товарів і послуг, і промисловість, включно з виробниками сучасного озброєння.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Чіпи під забороною. Як санкції позбавляють Росію сучасних мікросхем

Як зазначає Денис Береговий, партнер компанії Axon Partners, позбавлення Росії доступу до чіпів із боку США створює надзвичайну проблему для низки російських індустрій, оскільки патенти на архітектуру чіпів утримують саме американські компанії, які можуть впливати на весь ланцюжок постачання.

Береговий додає, що детальний перелік підсанкційних товарів для Європейського союзу, що міститься у додатку VII до Регламенту 833/2014, також враховує електроніку, комп’ютери, чіпи, засоби кібербезпеки та шифрування даних, телекомунікаційне обладнання, матеріали для його виготовлення, а також низку сенсорів, оптичних приладів, лазерів, елементів навігації та авіоніки.

На перший погляд, у такій ситуації альтернативою для РФ залишається Китай, який на державному рівні не поспішає приєднуватися до західних санкцій і проявляє до країни-агресора певну лояльність. Але й на цьому напрямку виникають складнощі через західні санкції.

Важливо

"На складських запасах". Чому імпортозаміщення не врятує російський оборонпром

"Китайські компанії обмежені американськими санкціями, як щодо Росії так і за результатами торгових воєн із США, — продовжує Береговий. — Наприклад, компанія ZTE більш залежна від американських технологій, що вже дещо обмежує пропозицію. Компанія Huawei при цьому, хоч і веде розробку своїх "домашніх" чіпів, за твердженнями західних експертів, не здатна найближчими роками виробити власний чіп потрібної архітектури, який буде достатнім для найсучасніших зразків 5G-обладнання".

Бренди, на вихід! або зупинка роботи в РФ високотехнологічних компаній

Після вторгнення Росії в Україну провідні компанії світу під тиском репутаційних ризиків почали залишати ринок РФ. Постачальники високотехнологічного обладнання і технологій не стали виключенням. Анастасія Болховітінова, радниця, керівниця сектору технологій МЮФ Kinstellar з-поміж основних гравців, які припинили роботу в РФ, виділяє TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), Intel, AMD, Nvidia, Samsung, Microsoft, Apple, SAP, Oracle, Nokia, LG Electronics, Ericsson і Vodafone.

"Росія неодноразово оголошувала курс на імпортозаміщення, але російські компанії "Байкал", МЦСТ, Yadro та STC Module лише проєктують чіпи, а їх виробництво здійснюється тайванською компанією TSMC, яка займає більше половини світового ринку напівпровідників і постачає продукцію таким технологічним гігантам як Apple, Intel, Qualcomm, AMD та Nvidia, — продовжує Болховітінова. — Альтернативою міг би стати Samsung, але й ця компанія призупинила поставки в Росію".

Тобто, за словами співрозмовниці Фокусу, доступними для росіян залишаються тільки китайські постачальники, але вони виробляють лише низькотехнологічні мікросхеми. Експертка також підкреслює, що Китай має високий незадоволений попит на чіпи всередині країни й навряд чи швидко переорієнтується на поставки в Росію, зокрема, з огляду на ризик вторинних санкцій США.

Довга історія. Коли дефіцит чіпів підірве російську економіку та ВПК

Олександр Ольшанський, президент холдингу Internet Invest, засновник консалтингової компанії "Ольшанський і Партнери" підтверджує, що внаслідок санкцій в РФ виникає проблема з доступністю високотехнологічного обладнання і чіпів. Але співрозмовник Фокусу попереджає, що істотний ефект на економіку це справить лише через 2-3 роки, коли наявне обладнання застаріє або в нього спливе термін експлуатації.

Важливо

Як ймовірна війна Китаю та Тайваню може позбавити світ комп'ютерів, смартфонів та автомобілів

"Якщо санкції протримаються не менше 5 років, Росія опиниться відрізаною від сучасних технологій, — прогнозує Олександр Ольшанський. — Й оскільки в галузі телекомунікацій, зв’язку й обчислювальних технологій важко розділити військову і цивільну сферу, технологічна відсталість проявиться й у військово-промисловому комплексі. Це позбавить Росію можливості виробляти сучасну зброю і суттєво зменшить її спроможність проявляти агресію проти інших країн".

Проте, з іншого боку, за словами Ольшанского, деякі сучасні компоненти є критично важливими для безпосереднього випуску боєприпасів і їх нестача, фактично, має миттєві наслідки. До таких боєприпасів можуть належати сучасні міни, ракети, бомби тощо.

Зі свого боку, Роман Хіміч, експерт телекомунікаційного ринку, не заперечує, що росіяни й надалі зможуть покупати чіпи на чорному ринку в обхід будь-яких санкцій, але виробництво нових озброєнь все одне суттєво ускладниться, а їх продаж на експорт стане неможливим.

[ + – ] Позбавлення Росії доступу до чіпів створює надзвичайну проблему для низки російських індустрій Фото: pexels.com

Проте, на думку Ольшанського, більш небезпечним явищем для Росії, як і будь-якого іншого диктаторського режиму, стає відтік мізків, бо від’їзд навіть декількох тисяч висококваліфікованих ключових фахівців завдає більшого удару, ніж непостачання якогось "заліза". І цей небезпечний процес уже розпочався.

Нагадаємо, США вже ввели санкції проти 48 великих російських оборонних держпідприємств, таких як "Вертольоти Росії", "Тактичне ракетне озброєння", "Високоточні системи", "Техмаш", "Кронштадт" та інші. У коментарі Фокусу Ярослав Чекер, радник, адвокат, керівник практики енергетики та природних ресурсів АО "Арцінгер" зазначив, що блокувальні санкції проти цих компаній руйнують ланцюги постачання обладнання і технологій.

Крім цього, санкції Заходу практично позбавили Росію можливості обслуговувати імпортні та виробляти власні цивільні літаки.