Олені краще: Росія залишається без цивільної авіації

Авіаканібалізм, аварійність, втрата ринку. Експерти розповіли, що чекає на пасажирські авіаперевезення в РФ.

Санкції практично паралізували російський повітряний флот. Літаки РФ не можуть покинути повітряний простір Росії і її сателітів через закрите небо, загрозу арешту з боку лізингодавців і скасування сертифікації. Вони можуть літати тільки по території РФ або в дружні Білорусь, Казахстан тощо.

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Ознакою кризи, яка охопила галузь, стали прецеденти відправлення у вимушений простій пілотів та обслуговчого персоналу російських авіакомпаній. Зокрема, з цим стикнулися майже 2,8 тис. співробітників авіакомпаній "Уральські авіалінії" та Royal Flight й 6-7 тис. персоналу найбільшого аеропорту РФ "Шереметьєво" (Москва).

Борт не обслуговується. Чому літаки РФ залишилися без запчастин і ремонту

Оприлюднений 15 березня пакет санкцій щодо російського повітряного флоту від Європейського агентства з авіації EASA, зокрема, передбачає заборону експорту та технічної допомоги. Як пояснює Олександр Санжара, юрист, адвокат, авіаблогер, у зв’язку з цим EASA відкликало погодження для російських технічних майстерень з обслуговування літаків і тепер ці функції покладені на суб’єктів із російською сертифікацією.

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"Для повноцінного ремонту потрібна не тільки сертифікація, а й запчастини. Вони мають або календарне обмеження термінів використання, або розраховані на певну кількість годин польоту. Після вичерпання цього ресурсу їх необхідно замінювати", — продовжує Санжара. Але через санкції найближчим часом російський флот залишиться без комплектувальних, через що співрозмовник Фокусу прогнозує розквіт у Росії "авіаканібалізму". Тобто, з одних літаків будуть знімати деталі для ремонту інших, щоб хоча б деякий час тримати у повітрі обмежену кількість лайнерів.

[ + – ] Через санкції найближчим часом російський флот залишиться без комплектувальних Фото: ТАСС

"Без інформації та супроводу виробників, такі ремонти — не більше ніж аматорські кустарні експерименти, і жоден притомний технік не буде це робити, — попереджає Андрій Гук, партнер, адвокат ЮФ Ante. — Ніде в світі такі літаки не будуть приймати, бо всім буде зрозуміло, що стандарти безпеки та техобслуговування не дотримуються".

Проблеми в РФ виникнуть не тільки з деталями і ремонтом, а й з авіонікою (системами управління польотом, навігації, метеоспостережень тощо). Санжара зауважує, що монополістом у виробництві таких приладів є США, а санкції передбачають зокрема й обмеження картографічного супроводу літаків.

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Санкції розповсюджуються не тільки на запчастини, а й на новенькі Boeing, Airbus й літаки інших авіавиробників.

"В РФ можуть скористатися старими літаками ТУ, ЯК і АН, які ще мають льотну придатність. Але чим старіший літак, тим дорожче його утримання, експлуатація й страхове покриття, і нижчий рівень комфорту для пасажирів", — коментує Андрій Гук.

До літаків, які в РФ випускають зараз, в експертів є багато питань. Один з них — Sukhoi Superjet 100, близькомагістральний реактивний літак із пасажиромісткістю 87-108 пасажирів. Проте, таких літаків виробляють не більше 20 штук за рік і на 80% вони складаються з іноземних компонентів.

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Катерина Іщенко, радниця юридичної фірми "Анте" зауважує, що зараз в РФ розробляють нову модифікацію Superjet 100 із максимальним імпортозаміщенням систем та компонентів і працюють над дослідним літаком МС-21-300, але останній поки що має американський двигун і крила з іноземних композитних матеріалів.

"Виробництво цих літаків буде неможливим без імпортозаміщення. Випробування російських композитів і роботи із сертифікації версії з російським двигуном уже ведуться, але виробництво навіть одного серійного літака триватиме роками", — зауважує Іщенко Фокусу.

Зі свого боку Ігор Чудовський, керівний партнер АО "Чудовський і партнери" додає, що в Росії у виробництві також перебувають реактивні Іл-96 і Ту-204(214) та турбогвинтовий Іл-114. Проте, не заперечують, що й для них необхідні імпортні запчастини.

"Дружній Китай навряд чи допоможе Росії з новими літаками, бо виробництво літаків цивільної авіації в Китаї дуже сумнівне, якщо взагалі існує", — підсумовує експерт.

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Майбутнє російської цивільної авіації туманне.

"Внутрішні перевезення в Росії можуть забезпечити бортами, які накрали по всьому світу [не повернули лізингодавцям на їх вимогу]. Повітряним судам будуть самовільно подовжувати льотну придатність, нехтуючи наявністю протермінованих компонентів, і рано чи пізно, літаки в РФ почнуть падати", — попереджає Олександр Санжара.

Варто зазначити, що Росія й раніше була одним зі світових лідерів за кількістю авіакатастроф. Проте, експерти попереджають, що зовсім скоро, максимум через півроку, літати в РФ літаками стане небезпечно для життя.

[ + – ] Санкції поширюються не лише на запчастини, а й на нові Boeing, Airbus і літаки інших авіавиробників

"Відсутність належного технічного обслуговування літака протягом семи днів робить нерентабельним його технічне відновлення і перетворює його на металобрухт. Усе це відомо російським авіаперевізникам. Проте, навряд чи вони будуть такі нюанси доводити до відома пасажирів", — зауважує Ганна Цірат, партнерка АО Jurvneshservice.

Альтернативою можуть стати авіакомпанії з країн, які ще не приєдналися до "пекельних" санкцій проти РФ — наприклад, турецькі, катарські, китайські авіалінії тощо. Але й тут є певні перепони.

"Наприклад, якщо турецький Boeing зламається в РФ — його ремонт і страхування будуть дуже дорогими, тоді як квитки росіянам через санкції продавати доволі складно. Саме тому іноземні авіакомпанії навряд чи врятують російську авіацію і туризм", — зауважує Андрій Гук.

Зі свого боку, Ганна Цірат зауважує, що в китайських та інших азіатських авіакомпаній, які можуть скористатися конкурентною нагодою на ринку РФ, може виникнути проблема з наявністю достатньої кількості платоспроможних пасажирів. Бо громадянам Росії в найближчий час пророкують значне зниження рівня життя.

Нагадаємо, раніше Путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям Росії експлуатувати іноземні літаки, що перебувають у лізингу. Раніше Фокус писав, що Boeing Co (BA.N) припиняє постачання запчастин, технічне обслуговування і технічну підтримку для російських авіакомпаній, а також основні операції у Москві після вторгнення Росії в Україну.