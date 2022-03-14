Путін дозволив авіакомпаніям РФ користуватися іноземними лізинговими літаками — Reuters

Закон, який підписав Путін, дозволяє російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки без сертифікату. При цьому авіакомпанії зобов'язані повертати літаки лізингодавцю.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям Росії експлуатувати іноземні літаки, що перебувають у лізингу. Нормативно-правовий акт дозволяє скористатися літаками без іноземного сертифікату, пише видання Reuters.

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Західні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, дали право лізинговим компаніям до 28 березня повернути собі літаки на суму 10 мільярдів доларів. При цьому в РФ закон набув чинності сьогодні, 14 березня.

Російські авіакомпанії в лізингу мають майже 780 літаків, з них 515 — орендовано за кордоном. У новому законі, який ухвалено як частину заходів Росії щодо боротьби із Західними санкціями, йдеться, що він спрямований "на забезпечення безперебійного функціонування діяльності у сфері цивільної авіації".

Як пише Reuters, лізингові компанії навряд чи погодяться зняти літаки з поточних іноземних реєстрів:

"Незаконно реєструвати повітряне судно без підтвердження зняття з реєстрації з попереднього реєстру, а також згоди власника. Це буде невиконанням зобов'язань за договорами лізингу", — заявив авіаційний радник Бертран Грабовскі.

Через вторгнення російських військ на територію України РФ зіткнулася з величезною кількістю санкцій. 3 березня США ввели санкції проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також наближених до президента РФ олігархів, таких як Алішер Усманов, брати Ротенберги та Євген Пригожин. Штати раніше вже ввели санкції проти РФ та Білорусі, які торкнулися оборонки, нафтопереробки й імпорту. Акції компаній країни-агресора вже різко впали, і все йде до дефолту.

11 березня президент США Джо Байден анонсував заборону на імпорт російського алкоголю і морепродуктів у спробі посилити заходи впливу щодо Росії. Також відомо, що акції китайських компаній у Гонконгу, обвалилися через новини у міжнародних ЗМІ про прохання Росії до Китаю допомогти вести війну з Україною. Індекс Hang Seng China Enterprises, який відстежує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,2%. Це стало найсильнішим падінням вартості паперів китайських компаній із листопада 2008 року.

Росія вирішила відповісти і ввела санкції на свинку Пеппу. Напередодні російський суд у Кірові ухвалив, що товарні знаки всесвітньо відомого зображення свинки Пеппи можуть бути порушені на помсту за британські санкції проти Москви.