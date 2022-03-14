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Рекорд 2008 року: повідомлення ЗМІ про прохання РФ військової підтримки в Китаю обвалили акції компанії

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Фото: CNBC | Компанії у складі індексу Hang Sang Tech втратили приблизно 2,1 трлн доларів

Індекс Hang Sang Tech, до складу якого входять 30 найбільших технокомпаній, упав на 11%. Інвестори бояться, що корпорації потраплять під санкції США через зближення Пекіна та Москви.

Акції китайських компаній у Гонконгу, обвалилися через новини в міжнародних ЗМІ про прохання Росії до Китаю допомогти вести війну з Україною. Про це пише американське агентство Вloomberg із посиланням на результати торгів 14 березня.

Індекс Hang Seng China Enterprises, який відстежує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,2%. Це стало найсильнішим падінням вартості паперів китайських компаній із листопада 2008 року, повідомило агентство.

Індекс Hang Sang Tech, до складу якого входять 30 великих технологій Китаю, обвалився на 11%. Такий результат став найбільшим падінням із моменту запуску індексу в липні минулого року. Компанії у складі індексу втратили майже 2,1 трлн доларів.

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Падіння індексів китайських компаній

Індекс Golden Dragon, який відстежує депозитарні розписки китайських компаній, два дні поспіль падав більш ніж на 10%, уперше за свою 22-річну історію. Китайський еталонний індекс CSI 300 закрився 14 березня з падінням 3,1%.

Найсильніше падіння показали акцій Tencent, на торгах у Гонконгу вони впали на 10%, зазначило Bloomberg.

графік, Bloomberg, економіка, китай
США можуть запровадити санкції проти окремих китайських компаній

Загроза санкцій США проти Китаю за допомогу Росії

Інвестори бояться, що зближення між Пекіном і Москвою викличе негативне ставлення США до китайських компаній — аж до санкцій, пише агентство.

"Якщо США вирішать запровадити санкції проти Китаю або окремих китайських компаній, які ведуть бізнес із Росією, це буде проблемою", — констатував засновник інвесткомпанії Mobius Capital Partners Марк Мобіус.

Серйозних передумов для зростання китайських акцій у найближчому майбутньому учасники ринку не бачать, — сказав стратег Bloomberg Intelligence Марвін Чен.

Нагадаємо, що американське видання Financial Times писало, як РФ просила Китай надати військове обладнання для допомоги у веденні бойових дій в Україні. Раніше глави Китаю і Росії підписали в Пекіні заяву про партнерство двох країн, яку описали як "така, що не має меж".

10 березня глава МЗС Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. А 5 березня Китай виступав за дипломатичний шлях вирішення ситуації в Україні.

США вже застерегли Китай від надання РФ військової допомоги та сприяння ухилянню від санкцій.