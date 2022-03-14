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Рекорд 2008 года: сообщения СМИ о просьбе РФ военной поддержки у Китая обвалили акции компаний

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Фото: CNBC | Компании в составе индекса Hang Sang Tech потеряли около 2,1 трлн долларов

Индекс Hang Sang Tech, в состав которого входят 30 крупнейших технокомпаний, обвалился на 11%. Инвесторы боятся, что корпорации попадут под санкции США из-за сближения Пекина и Москвы.

Акции китайских компаний в Гонконге, обвалились из-за новостей в международных СМИ о просьбе России к Китаю помочь вести войну с Украиной. Об этом пишет американское агентство Вloomberg со ссылкой на результаты торгов 14 марта.

Индекс Hang Seng China Enterprises, отслеживающий динамику акций китайских компаний, упал на 7,2%. Это стало самым сильным падением стоимости бумаг китайских компаний с ноября 2008 года, сообщило агентство.

Индекс Hang Sang Tech, в состав которого входят 30 крупных техноrомпаний Китая, обвалился на 11%. Такой результат стал крупнейшим падением с момента запуска индекса в июле прошлого года. Компании в составе индекса потеряли около 2,1 трлн долларов.

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Падение индексов китайских компаний

Индекс Golden Dragon, отслеживающий депозитарные расписки китайских компаний, два дня подряд падал более чем на 10%, впервые за свою 22-летнюю историю. Китайский эталонный индекс CSI 300 закрылся 14 марта с падением в 3,1%.

Сильнейшее падение показали акций Tencent, на торгах в Гонконге они упали на 10%, отметило Bloomberg.

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США могут ввести санкции против отдельных китайских компаний

Угроза санкций США против Китая за помощь России

Инвесторы боятся, что сближение между Пекином и Москвой вызовет отрицательное отношение США к китайским компаниям — вплоть до ввода санкций, пишет агентство.

"Если США решат ввести санкции против Китая или отдельных китайских компаний, ведущих бизнес с Россией, это будет проблемой", — констатировал основатель инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

Серьезных предпосылок для роста китайских акций в ближайшем будущем участники рынка не видят, сказал стратег Bloomberg Intelligence Марвин Чен.

Напомним, что американское издание Financial Times писало, как РФ просила Китай предоставить военное оборудование для помощи в ведении боевых действий в Украине. Ранее главы Китая и России подписали в Пекине заявление о партнерстве двух стран, которое описали как "не имеющее границ".

10 марта глава МИД Китая Ван И первый раз публично назвал вторжение России в Украину войной. А 5 марта Китай выступал за дипломатический путь решения ситуации в Украине.

США уже предостерегли Китай от оказания РФ военной помощи и содействии в уклонении от санкций.