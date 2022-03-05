Китай на переговорах с США выступил против "разжигания" войны РФ и Украины

Глава МИД КНР Ван И в ходе обсуждения украинского вопроса с госсекретарем Блинкеном назвал дипломатию единственным возможным путем решения конфликта.

Китай недоволен развитием ситуации в Украине в ходе полномасштабного вторжения РФ, однако настаивает на том, что конфликт может быть разрешен только дипломатическим путем. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И сообщил в телефонном разговоре государственному секретарю США Энтони Блинкену в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Китая отметил, что ситуация в Украине "дошла до такого состояния, которого не хочет видеть китайская сторона".

"Украинский вопрос сложен и запутан, он связан не только с базовыми нормами международных отношений, но и с интересами безопасности всех сторон, необходимо сосредоточить внимание не только на разрешении нынешнего кризиса, но и на обеспечении долгосрочного мира и стабильности в регионе", — говорится в пресс-релизе.

Также Ван И заявил, что для урегулирования ситуации в Украине необходимо действовать в соответствии с Уставом ООН — исходить из обязательности соблюдения суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также урегулирования споров посредством диалога.

"Ван И отметил, что украинский кризис может быть разрешен только путем диалога и переговоров… Китай выступает против любых действий, которые не способствуют продвижению дипломатического решения, а вместо этого разжигают огонь и обостряют ситуацию… Мы призываем Россию и Украину к прямым переговорам", — сообщили в МИД КНР.

В пресс-службе министерства допустили, что переговоры между Украиной и РФ "могут проходить не гладко", однако международное сообщество должно им содействовать, пока не будет достигнут мир. В МИД также призвали США, НАТО, Евросоюз и РФ "вести равноправный диалог" и обратить внимание на "негативное влияние продолжающегося расширения НАТО на восток на безопасности России".

В свою очередь пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что Блинкен обсуждал со своим китайским коллегой "преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную" войну РФ против Украины, в ходе чего глава Госдепа отметил, что весь мир следит за тем, "какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета".

"(Блинкен) подчеркнул, что мир действует в унисон, чтобы отвергнуть российскую агрессию и ответить на нее, гарантируя, что Москва заплатит высокую цену", — говорится в заявлении Прайса.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину китайским СМИ запретили критиковать российскую сторону.

Также мы писали, что Китай воздержался от голосования за резолюцию ООН с требованием к РФ остановить войну в Украине.