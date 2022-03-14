США предупредили Китай о последствиях, если тот будет помогать России - BBC

Россия в последние дни специально запрашивала у Китая военную технику, в том числе беспилотники, утверждают американские СМИ.

США заявили, что Китай столкнется с "последствиями", если поможет России уклониться от санкций за ее вторжение в Украину. Министерство иностранных дел Китая не ответило на это обвинение напрямую, но обвинило США в злонамеренном распространении дезинформации о Китае, сообщает BBC.

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Обмен мнениями происходит во время встречи высокопоставленных официальных лиц США и Китая в Риме.

"Мы прямо, в частном порядке, сообщали Пекину, что крупномасштабные усилия по уклонению от санкций или поддержка России для их устранения обязательно повлекут за собой последствия", — пояснил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее неназванные официальные лица США сообщили нескольким американским новостным агентствам, что Россия обратилась к Китаю с просьбой оказать военную помощь после того, как она начала вторжение.

Американские СМИ со ссылкой на официальных представителей Вашингтона сообщают, что Россия в последние дни специально запрашивала у Китая военную технику, в том числе беспилотники.

"Мы не позволим, чтобы это продолжалось, и не позволим России получить спасательный круг от этих экономических санкций из любой страны, из любой точки мира", — добавил Салливан.

Представитель министерства иностранных дел в Пекине Чжао Лицзянь заявил, что США распространяют дезинформацию.

Он добавил, что позиция Китая всегда была последовательной и что Китай играет конструктивную роль в продвижении переговоров. Салливан должен встретиться с Ян Цзечи, членом высшего руководящего органа Китая, Политбюро, и главой Центральной комиссии по иностранным делам, в понедельник 14 марта в Риме.

Информационное агентство Reuters процитировало слова официального представителя США, который заявил, что во время встречи г-н Салливан изложит последствия и изоляцию, с которыми столкнется Китай, если он усилит поддержку России.

Китай до сих пор воздерживался от осуждения России за вторжение и заявлял, что к "законным опасениям Москвы в отношении безопасности" следует отнестись серьезно. Когда в начале этого месяца Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за осуждение российского вторжения, Китай был одной из 35 стран, кто воздержался.

Но Пекин при этом выразил "непоколебимую поддержку" суверенитета Украины. Он также призвал к миру и заявил, что готов помочь положить конец войне дипломатическим путем. Несколько стран призвали Китай сделать больше, чтобы остановить вторжение России.

Белый дом решил обнародовать свое заявление как раз в тот момент, когда главный советник президента Байдена по безопасности должен встретиться с самым высокопоставленным дипломатом Китая. Похоже, это тактический ход, чтобы оказать давление на Китай, — считают американские журналисты.

Более крупная цель может состоять в том, чтобы попытаться заставить Си Цзиньпина взвесить все "за" и "против" его нынешней позиции, которую на прошлой неделе назвали "твердыми" отношениями с Москвой.

Всего несколько недель назад, когда в Пекине открылись зимние Олимпийские игры, президенты Си и Путин объявили о новом союзе, который не имеет границ. Военная помощь, безусловно, может быть частью этого союза.

Но через несколько дней после вторжения России Китай осудил Великобританию, США и другие страны за предоставление оружия украинским военным, заявив, что они подливают "масла в огонь". Если оценка американской разведки верна и Пекин выполнит эту просьбу, то они тоже будут "подливать масло".

Ранее Фокус сообщал, что Россия попросила Китай о военной и экономической помощи. Ранее в МИД Китая назвали происходящее в Украине войной.