Россия просит Китай оказать военную помощь, - FT

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сурово предупредил Китай, что любые попытки помочь России будут иметь последствия.

Россия попросила Китай предоставить военное оборудование для поддержки своего вторжения в Украину. Об этом пишет Financial Times.

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По словам официальных лиц США, это вызвало обеспокоенность в Белом доме — там опасаются, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи украинцам в защите своей страны.

Американские чиновники сообщили FT, что Россия запрашивала военное оборудование и другую помощь с самого начала вторжения. Они отказались сообщить подробности, какие именно материальные средства запрашивала Москва.

"Другие официальные лица США также заявляли о наличии признаков того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений, поскольку война в Украине идет уже третью неделю. Белый дом не дал комментариев. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии", — говорится в материале.

FT отмечает, что Китай придерживается нейтралитета касаемо российского вторжения в Украину и отказывается осуждать действия главы Кремля Владимира Путина. США также не видят признаков того, что председатель КНР Си Цзиньпин готов оказать какое-либо давление на Путина.

В прошлом месяце Си Цзиньпин и Путин подписали в Пекине совместное заявление, в котором партнерство РФ и Китая описывается как "не имеющее границ", что стало еще одним признаком углубленного сотрудничества стран.

Напомним,10 марта министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной.

Еще ранее глава МИД Китая Ван И отметил, что ситуация в Украине "дошла до такого состояния, которого не хочет видеть китайская сторона". При этом КНР выступает за дипломатический путь решения войны.