"Путін підклав свиню", — із таким заголовком вийшла публікація газети "The Sun" напередодні.

Росія наклала санкції на свинку Пеппу як химерний акт відплати Заходу в міру поглиблення кризи через війну Володимира Путіна в Україні, про це пише газета The Sun.

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Починаючи із футбольного клубу "Челсі" і закінчуючи імпортом нафти, багато галузей, пов'язаних із Росією і російськими олігархами, від самого початку війни в Україні піддавалися санкціям із боку Великої Британії та ЄС.

Напередодні російський суд у Кірові ухвалив, що товарні знаки всесвітньо відомого зображення свинки Пеппи можуть бути порушені на помсту за британські санкції проти Москви. Рішення судді Андрія Славінського в Кіровському суді може відкрити шлях до масового зловживання західними товарними знаками й авторськими правами.

Він заявив, що "обмежувальні" політичні й економічні санкції з боку Заходу у зв'язку з військовим вторгненням в Україну дозволили суду відхилити позови щодо порушення прав, подані Entertainment One UK Ltd.

Газета The Sun наголошує на тому, що Великобританія та США офіційно розглядаються Росією як "недружні країни" через крах відносин через військовий наступ Путіна на Україну.

Раніше Фокус писав про те, що британські ріелтори відмовилися продавати маєток росіянина Олега Дерипаски. Крім того, заступник голови "Аерофлоту" звільнився з посади та виїхав із Росії.