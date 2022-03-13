Россия ввела санкции на свинку Пеппу

"Путин подложил свинью", — с таким заголовком вышла публикация газеты "The Sun" накануне

Россия наложила санкции на свинку Пеппу в качестве причудливого акта возмездия Западу по мере углубления кризиса из-за войны Владимира Путина в Украине, об этом пишет газета The Sun.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Начиная с футбольного клуба "Челси" и заканчивая импортом нефти, многие отрасли, связанные с Россией и российскими олигархами, с самого начала войны в Украине подвергались санкциям со стороны Великобритании и ЕС.

Накануне российский суд в Кирове постановил, что товарные знаки всемирно известного изображения свинки Пеппы могут быть нарушены в отместку за британские санкции против Москвы. Решение судьи Андрея Славинского в Кировском суде может открыть путь к массовому злоупотреблению западными товарными знаками и авторскими правами.

Он заявил, что "ограничительные" политические и экономические санкции со стороны Запада в связи с военным вторжением в Украину позволили суду отклонить иски о нарушении прав, поданные Entertainment One UK Ltd.

Газета The Sun делают акцент на том, что Великобритания и США официально рассматриваются Россией как "недружественные страны" из-за краха отношений из-за военного наступления Путина на Украину.

Ранее Фокус писал о том, что британские риэлторы отказались продавать имение россиянина Олега Дерипаски. Кроме того, замглавы "Аэрофлота" уволился с должности и уехал из России.