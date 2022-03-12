Британские риэлторы отказались продавать имение россиянина Олега Дерипаски

Хэмстон-хаус был выставлен на продажу за 18 миллионов фунтов стерлингов еще до начала войны в Украине

Агенты по недвижимости Knight Frank отказались от попыток продать особняк российского олигарха Олега Дерипаски в Суррее. Миллиардер находится под санкциями ЕС. Об этом пишет Daily Mail.

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Имение Хэмстон-хаус было выставлено на продажу за 18 миллионов фунтов стерлингов за месяц до вторжения в Украину.

Но шикарный дом в стиле ар-деко с пятью спальнями в частном закрытом комплексе Сент-Джордж-Хилл в Вейбридже, графство Суррей, оказалось невозможно продать.

Фото: Скриншот

[ + – ] Имение Олега Дерипаски в Суррее Фото: Скриншот

Дом был куплен через кипрскую компанию Edenfield Investments Limited. Также Дерипаске принадлежит особняк в Лондоне, в шикарном районе Белгравия, а также, по слухам, еще один особняк на соседней улице.

В Великобритании российский миллиардер прославился после того, как принимал на своей шикарной яхте известных лейбористов лорда Мандельсона и Джона Осборна.

В прошлом году магнат критиковал ФБР и правительство США за то, что те провели обыски в его домах в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Тогда он утверждал, что дома не его, а его родственников и вообще там никто не живет. США запретили предприятиям и банкам иметь какие-либо дела с Дерипаской и попытались конфисковать часть его активов. Его обвиняли в том, что он угрожал жизни деловым конкурентам, незаконно прослушивал телефоны государственных чиновников, а также занимался вымогательствами и рэкетом.

1000-страничный отчет сенатского комитета, опубликованный в 2020 году, также связывал Дерипаску с бывшим главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом и бывшим шпионом МИ-6 Кристофером Стилом.

Дерипаска и другие члены ближайшего окружения Путина, а также 12 связанных с ними российских компаний были внесены Министерством финансов США в черный список в 2018 году в связи с предполагаемыми международными преступлениями.

Однако Дональд Трамп снял санкции с трех связанных с ним компаний, несмотря на возражения демократов в Конгрессе.

Напомним, продать свою недвижимость в Британии Олегу Дерипаске стало невозможно после того, как 10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов. В список попали также Роман Абрамович, Игорь Сечин, Александр Лебедев, Алексей Миллер, Андрей Костин и Николай Токарев.

Были арестованы их счета на которых находятся 15 миллионов фунтов стерлингов. Также им запрещено пересекать границу Соединенного Королевства. Кроме этого, гражданам Великобритании запрещено вступать с ними в любые финансовые отношения. Не могут российские олигархи и попасть в Британию. Любому российскому судну запрещено пересекать британскую границу.