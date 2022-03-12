Британські ріелтори відмовилися продавати маєток росіянина Олега Дерипаски

Гемстон-хаус було виставлено на продаж за 18 мільйонів фунтів стерлінгів ще до початку війни в Україні

Агенти нерухомості Knight Frank відмовилися від спроб продати особняк російського олігарха Олега Дерипаски в Сурреї. Мільярдер перебуває під санкціями ЄС. Про це пише Daily Mail.

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Маєток Гемстон-хаус був виставлений на продаж за 18 мільйонів фунтів стерлінгів за місяць до вторгнення в Україну.

Але шикарний будинок у стилі ар-деко з п'ятьма спальнями в приватному закритому комплексі Сент-Джордж-Гілл у Вейбриджі, графство Суррей, виявилося неможливо продати.

Фото: Скриншот

[ + – ] Маєток Олега Дерипаски в Сурреї Фото: Скриншот

Будинок був куплений через кіпрську компанію Edenfield Investments Limited. Також Дерипасці належить маєток у Лондоні, у шикарному районі Белгравія, а також, за чутками, ще один маєток на сусідній вулиці.

У Великій Британії російський мільярдер прославився після того, як приймав на своїй шикарній яхті відомих лейбористів лорда Мандельсона та Джона Осборна.

Минулого року магнат критикував ФБР і уряд США за те, що ті провели обшуки в його будинках у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Тоді він стверджував, що будинки не його, а його родичів, і взагалі там ніхто не живе. США заборонили підприємствам і банкам мати будь-які відносини з Дерипаскою та спробували конфіскувати частину його активів. Його звинувачували в тому, що він погрожував життю діловим конкурентам, незаконно прослуховував телефони державних чиновників, а також займався вимаганнями та рекетом.

1000-сторінковий звіт сенатського комітету, опублікований у 2020 році, також пов'язував Дерипаску з колишнім головою передвиборної кампанії Трампа Полом Манафортом і колишнім шпигуном МІ-6 Крістофером Стілом.

Дерипаска й інші члени найближчого оточення Путіна, а також 12 пов'язаних із ними російських компаній були внесені Міністерством фінансів США до чорного списку у 2018 році у зв'язку з передбачуваними міжнародними злочинами.

Проте Дональд Трамп зняв санкції із трьох пов'язаних із ним компаній, незважаючи на заперечення демократів у Конгресі.

Нагадаємо, продати свою нерухомість у Британії Олегу Дерипасці стало неможливо після того, як 10 березня Великобританія запровадила санкції проти семи російських олігархів. До списку потрапили також Роман Абрамович, Ігор Сєчин, Олександр Лебедєв, Олексій Міллер, Андрій Костін і Микола Токарєв.

Були заарештовані їхні рахунки, на яких перебувають 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Також їм заборонено перетинати кордон Сполученого Королівства. Окрім цього, громадянам Великобританії заборонено вступати з ними в будь-які фінансові відносини. Не можуть російські олігархи й потрапити у Великобританію. Будь-якому російському судну заборонено перетинати британський кордон.