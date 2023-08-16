Допомагав олігарху Дерипасці за $3 млн: екс-співробітнику відділу контррозвідки ФБР загрожує до 5 років, — ЗМІ

Колишній спеціальний агент відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку отримав понад $17 000 і шукав файли, що розкривають секретні активи бізнес-конкурента Олега Дерипаски вартістю близько $500 млн.

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Колишнього високопоставленого представника відділу контррозвідки ФБР визнали винним в участі у змові, щоб допомогти Росії обійти санкції. Слідство дійшло висновку, що 55-річний Чарльз Макгонігал, уже бувши на пенсії, ходив на роботу, щоб допомогти російському олігархові, справу якого він колись розслідував. Про це повідомляє Sky News.

Макгонігал висловив глибоке каяття через те, що він зробив 2021 року для російського мільярдера Олега Дерипаски.

Колишній спеціальний агент відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку сказав федеральному судді, що отримав понад 17 000 доларів, щоб допомогти Дерипасці зібрати паплюжуючу інформацію про іншого російського олігарха — конкурента Дерипаски в бізнесі.

Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року у зв'язку зі звинуваченнями, що стосуються окупації Криму.

За словами помічника прокурора США Ребекки Делл, Макгонігал також намагався домогтися того, щоб Дерипаску вилучили із санкційного списку.

Велися переговори зі спільниками про отримання вигоди в межах від 650 000 до 3 млн доларів — такі суми могли виплатити за електронні файли, що розкривають секретні активи бізнес-конкурента Дерипаски вартістю близько 500 млн доларів.

Макгонігал визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей і порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Його можуть засудити до тюремного терміну до п'яти років, вирок оголосять 14 грудня.

Нагадаємо, що в березні 2023 року олігарх Дерипаска пояснив причини бідності Росії. За його словами, у РФ живуть як бабуїни зі Східної Африки, отримуючи дохід від нафтогазової ренти.

Також повідомлялося, що 10 березня журналіст Орест Сохар писав про те, що в Кремлі пропонують перенести столицю Росії за Урал через те, що в Москві занадто небезпечно.