"Живемо як бабуїни": олігарх Дерипаска пояснив причини бідності Росії

У РФ, за словами підсанкційного мільярдера Олега Дерипаски, вже давно немає економічного зростання та підвищення доходів, тому країна-агресор ледь "зводить кінці з кінцями".

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Російський олігарх Олег Дерипаска поскаржився на економічний застій у Росії, який триває вже 12 років. Він прокоментував ситуацію в країні на своєму Telegram-каналі.

Олег Дерипаска почав з обговорення "проблемної" ситуації в США, де банки банкрутують через підвищення ставки Федеральної резервної системи на 5%, а водночас американський промисловий сектор не може конкурувати з Китаєм і Мексикою. За словами мільярдера, все це нагадує проблеми Росії, де вже 12 років немає помітного економічного зростання та суттєвого підвищення доходів населення.

"Живемо за рахунок ренти з нафти і газу, як бабуїни зі Східної Африки, ледве зводячи кінці з кінцями. Відкладаючи знову на потім розвиток і Сибіру, і Далекого Сходу", — обурився російський бізнесмен.

Олег Дерипаска також вказав на низькі прибутки від сільського господарства в РФ. За його даними, в 2023 році росіяни зможуть заробити в аграрній сфері навряд чи більше 400 млрд рублів, тоді як державні банки планують вийти на 3 трлн рублів. Олігарх нагадав, що навіть у рекордний 2022 російські фермери заробили всього 539,4 млрд руб, і це до вирахування податків.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска – це мільярдер, наближений до президента Росії Володимира Путіна. Він контролює компанії "Русал", "Базовий елемент", "Ен+ Груп", а також володіє військово-промисловою компанією, що управляє заводами з виробництва бронетехніки. Є інформація, що компанія "Русал" постачає алюміній оборонним підприємствам РФ.

31 січня стало відомо, що в Україні заарештували майно Олега Дерипаски на 1 млрд. гривень. Санкції за клопотанням Офісу Генерального прокурора торкнулися Миколаївського глиноземного заводу, який виготовляв алюмінієві вироби для "Русала". Під арештом опинилися 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів і 240 одиниць спеціальної техніки, 32 млн гривень.

У лютому Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, а саме майно Миколаївського глиноземного заводу, компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр", "Жежелівський кар'єр". Суд встановив, що мільярдер керував цими підприємствами через комерційні структури, приховуючи свою причетність до них.