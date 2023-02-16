Україна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски

Загальна вартість переданого нашій країні майна олігарха перевищує 10 мільярдів гривень.

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Найвищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Олега Дерипаски в Україні. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Рішення суду стосується:

Миколаївського глиноземного заводу;

надродобувної компанії "Глухівський кар'єр кварцитів";

компанії "Хустський кар'єр";

компанії "Жежолівський кар'єр".

Перед цим слідство встановило, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури у різних регіонах України. Так, російський олігарх намагався приховати своє ставлення до українських активів.

Зі свого боку співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна до доходу України.

Зауважимо, що Україна вже націоналізувала 350 об'єктів власності Олега Дерипаски, зокрема комплекс морського порту, квартири, адміністративні будинки, виробничі цехи, а також грошові активи.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска є російським мільярдером, наближеним до президента РФ Володимира Путіна. Під його контролем повністю або частково перебувають компанії "Русал", "Базовий елемент", "Ен+ груп".

Дерипаскові також належить військово-промислова компанія, яка контролює підприємства з виробництва броньованої техніки в Росії.

Раніше в Мін'юсті України подавали позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення у російського олігарха Олега Дерипаски активів у доход України. Причиною цього стала інформація про постачання компанією "Русал" оборонних підприємств РФ алюмінієвою продукцією.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що в Україні заарештували майно російського олігарха Олега Дерипаски. За даними прокуратури, 2000 року його холдинг приватизував українське підприємство з виробництва металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Фокус також писав про те, що в жовтні 2022 року американський суд відмовив Олегу Дерипаску в клопотанні про нібито незаконність санкцій, введених проти нього в 2018 році за дії на користь високопосадовців РФ.