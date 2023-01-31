Понад мільярд гривень: в Україні заарештували майно російського олігарха

За даними прокуратури, 2000 року холдинг Олега Дерипаски приватизував українське підприємство з виробництва металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

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За клопотанням Офісу Генерального прокурора України було заарештовано 32 мільйони гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, який контролюється російським підсанкційним підприємцем Олегом Дерипаскою. Про це повідомляє сайт Офісу генерального прокурора.

Раніше арешт був також накладений на 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів та 240 одиниць спеціальної техніки, що належать згаданій компанії.

Кошти зберігалися на депозитному рахунку Держмитслужби. Загальна сума заарештованих активів перевищує 1 мільярд гривень.

Слідчі з'ясували, що російський холдинг, який належить Олегу Дерипаску, приватизував українське підприємство у 2000 році. На цей час компанії, що належать до холдингу, забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу Росії.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни продовжується та здійснюється слідчими ДСУ СБУ", — йдеться у джерелі.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска є російським мільярдером, наближеним до президента РФ Володимира Путіна. Під його контролем повністю або частково перебувають компанії "Русал", "Базовий елемент", "Ен+ груп".

Дерипасці також належить військово-промислова компанія, яка контролює підприємства з виробництва броньованої техніки в Росії.

Раніше в Мін'юсті України подавали позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення у російського олігарха Олега Дерипаски активів у дохід України. Причиною цього стала інформація про постачання компанією "Русал" оборонних підприємств РФ алюмінієвою продукцією.

Частина згаданих алюмінієвих виробів виготовлялася з української сировини, виготовленої Миколаївським глиноземним заводом.

У 2018 році Дерипаска потрапив під санкції США, а у 2022 році був внесений до списку санкцій України разом з низкою інших російських та українських олігархів.

Фокус також писав про те, що у жовтні минулого року американський суд відмовив Олегу Дерипасці у клопотанні про нібито незаконність санкцій, введених проти нього у 2018 році за дії на користь високопосадовців РФ.

Ще ми писали про те, що 21 січня в США було заарештовано колишнього високопоставленого співробітника ФБР і судового перекладача, які допомагали російському мільярдеру Олегу Дерипасці, намагаючись домогтися зняття з нього американських санкцій.