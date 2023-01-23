Працювали з Дерипаскою: у США заарештували екс-співробітника ФБР та російського перекладача

Чарльз МакГонігал і Сергій Шестаков вступили в змову з російським олігархом Олегом Дерипаскою, намагаючись домогтися зняття з нього санкцій.

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У суботу, 21 січня, у Сполучених Штатах Америки було заарештовано колишнього високопоставленого співробітника ФБР Чарльза Макгонігала та судового перекладача Сергія Шестакова. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції США.

Затриманих звинувачують у змові з метою відмивання грошей та відмиванні грошей. МакГонігал і Шестаков також порушили американські санкції, допомагаючи російському мільярдеру Олегу Дерипаску, включеному до списку санкцій США.

"Російські олігархи, такі як Олег Дерипаска, здійснюють глобальний згубний вплив від імені Кремля і пов'язані з актами хабарництва, здирництва і насильства. Як стверджувалося, пан МакГонігал і пан Шестаков, обидва громадяни США, діяли від імені Дерипаськи і шахрайським чином. використовували американську юридичну особу, щоб приховати свою діяльність з порушенням санкцій США", — йдеться у публікації.

У прокуратурі США зазначили, що працюючи у ФБР, Чарльз МакГонігал брав участь у розслідуванні справ, пов'язаних із російськими олігархами, зокрема з Дерипаскою. У 2008 році Макгонігал вийшов на пенсію.

Сергій Шестаков є колишнім радянським та російським дипломатом, який отримав громадянство США. Окрім співпраці з Дерипаскою Шестакова також звинуватили у наданні ФБР спотвореної інформації.

Розслідуванням справи ексспівробітника ФБР та російського перекладача займається відділ боротьби з корупцією.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска — російський мільярдер, голова наглядової ради та засновник компанії "Базовий елемент". За версією журналу Forbes, на січень 2018 року бізнесмен мав статки в $7,1 млрд. У грудні 2019 року він очолив рейтинг російських підприємців, статки яких за минуле десятиліття зменшились найбільше.

У 2018 році Дерипаска був включений до списку санкцій США. За даними Міністерства фінансів, бізнесмен піддався санкціям за те, що діяв або мав намір діяти від імені високопосадовця Російської Федерації.

У 2021 році підприємець вступив у змову з Чарльзом МакГонігалом та Сергієм Шестаковим, які працювали від його імені, намагаючись добитися його виключення з-під санкцій.

30 вересня під час засідання РНБО Олега Дерипаску було внесено до списку санкцій України разом з низкою інших російських та українських олігархів.

Фокус також писав про те, що 23 січня суд відмовився заарештовувати ексглаву "Нафтогазу" Андрія Коболєва. При цьому САП заявила про намір оскаржити це рішення, назвавши його незаконним.