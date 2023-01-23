Работали с Дерипаской: в США арестовали экс-сотрудника ФБР и российского переводчика

Чарльз МакГонигал и Сергей Шестаков вступили в заговор с российским олигархом Олегом Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций.

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В субботу, 21 января в Соединенных Штатах Америки были арестованы бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал и судебный переводчик Сергей Шестаков. Об этом сообщается на официальном сайте Министерство юстиции США.

Задержанных обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. МакГонигал и Шестаков также нарушили американские санкции, помогая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, включенному в санкционный список США.

"Российские олигархи, такие как Олег Дерипаска, осуществляют глобальное пагубное влияние от имени Кремля и связаны с актами взяточничества, вымогательства и насилия. Как утверждалось, г-н МакГонигал и г-н Шестаков, оба граждане США, действовали от имени Дерипаски и мошенническим образом использовали американское юридическое лицо, чтобы скрыть свою деятельность в нарушение санкций США", — говорится в публикации.

В прокуратуре США отметили, что работая в ФБР, Чарльз МакГонигал участвовал в расследовании дел, связанных с российскими олигархами, в частности с Дерипаской. В 2008 году МакГонигал вышел на пенсию.

Сергей Шестаков является бывшим советским и российским дипломатом, получившим гражданство США. Кроме сотрудничества с Дерипаской Шестакову также предъявили обвинения в предоставлении ФБР искаженной информации.

Расследованием дела экс-сотрудника ФБР и российского переводчика занимается отдел по борьбе с коррупцией.

Кто такой Олег Дерипаска

Олег Дерипаска — российский миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании "Базовый элемент". По версии журнала Forbes, на январь 2018 года бизнесмен располагал состоянием в $7,1 млрд. В декабре 2019 года он возглавил рейтинг российских предпринимателей, состояние которых за прошедшее десятилетие уменьшилось больше всего

В 2018 году Дерипаска был включен в санкционный список США. Согласно данным Министерства финансов бизнесмен подвергся санкциям за то, что действовал или имел намерение действовать от имени высокопоставленного чиновника Российской Федерации.

В 2021 году предприниматель вступил в сговор с Чарльзом МакГонигалом и Сергеем Шестаковым, которые работали от его имени, пытаясь добиться его исключения из-под санкций.

30 сентября во время заседания СНБО Олег Дерипаска был внесен в санкционный список Украины вместе с рядом других российских и украинских олигархов.

Фокус также писал о том, что 23 января суд отказался арестовывать экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. При этом в САП заявили о намерении обжаловать это решение, назвав его незаконным.