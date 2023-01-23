Суд отказался арестовывать экс-главу "Нафтогаза" Коболева: САП обжалует решение

По мнению прокурора САП, отказ от ареста Андрея Коболева является необоснованным и незаконным. В ведомстве опасаются что бизнесмен может выехать из страны.

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Суд оставил без удовлетворения ходатайство прокурора о применении к бывшему председателю госкомпании "Нафтогаз" Андрею Коболеву меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом написал адвокат предпринимателя Алексей Носов на своей странице в Facebook.

"Суд услышал наши доводы. Андрей Коболев свободен. На этом процесс не заканчивается. Мы докажем отсутствие преступления, в том числе и в апелляции, которую прокуратура будет подавать", — заявил адвокат.

[ + – ] Постановление суда

На данное решение отреагировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, назвав его "необоснованным и незаконным".

"САП обжалует решение суда об отказе в применении меры пресечения экс-председателю правления "Нафтогаза", — говорится в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что отказ в аресте подозреваемому может отрицательно отразиться на дальнейшем расследовании. В САП также выразили опасения касательного того, что Коболев может выехать из страны или препятствовать следствию.

В чем обвиняют экс-главу "Нафтогаза"

19 января НАБУ и САП сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" о подозрении в незаконной выдаче премий и завладении более 229 млн грн.

"Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах", — заявили в НАБУ.

На официальном сайте НАБУ также отмечали, что нормативно определенный размер подобных премий составляет 37,48 млн грн. По данным ведомства бывший глава "Нафтогаза" получил почти 261 млн грн ($10 млн) за экстраординарные достижения.

Что говорят адвокаты Коболева

По словам Алексея Носова, экс-глава госкомпании не принимал решения о выплате премии самому себе. Адвокат утверждает, что это сделал Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Носов также заявил, что Наблюдательный совет имеет законные основания для того, чтобы принимать решение о выплате премий в упомянутом размере. Он подчеркнул, что глава и члены Совета берут полную ответственность за это решение на себя.

Напомним, что в апреле 2021 года стало известно о решении Кабинета Министров об увольнении Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". Коболев возглавлял компанию с марта 2014 года.

Также Фокус писал о том, что 1 февраля 2022 года пресс-служба ГБР сообщила об обысках в доме и офисе бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Подробности проводимых мероприятий не разглашались.