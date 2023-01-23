Суд відмовився заарештовувати ексглаву "Нафтогазу" Коболєва: САП оскаржить рішення

На думку прокурора САП, відмова від арешту Андрія Коболєва є необґрунтованою та незаконною. У відомстві побоюються, що бізнесмен може виїхати з країни.

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Суд залишив без задоволення клопотання прокурора щодо застосування до колишнього голови держкомпанії "Нафтогаз" Андрія Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це написав адвокат підприємця Олексій Носов на своїй сторінці у Facebook.

"Суд почув наші доводи. Андрій Коболєв вільний. На цьому процес не закінчується. Ми доведемо відсутність злочину, в тому числі і в апеляції, яку прокуратура подаватиме", — заявив адвокат.

[ + – ] Постанова суду

На це рішення відреагували у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, назвавши його "необґрунтованим та незаконним".

"САП оскаржить рішення суду про відмову у застосуванні запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу", — йдеться в Telegram-каналі відомства.

У публікації йдеться, що відмова в арешті підозрюваному може негативно вплинути на подальше розслідування. У САП також висловили побоювання щодо того, що Коболєв може виїхати з країни або перешкоджати слідству.

У чому звинувачують ексглаву "Нафтогазу"

19 січня НАБУ та САП повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" про підозру у незаконній видачі премій та заволодінні понад 229 млн грн.

"Йдеться про позитивне рішення у справі про контракт купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках", — заявили в НАБУ.

На офіційному сайті НАБУ також зазначали, що нормативно визначений розмір таких премій становить 37,48 млн грн. За даними відомства, колишній глава "Нафтогазу" отримав майже 261 млн грн ($10 млн) за екстраординарні досягнення.

Що кажуть адвокати Коболєва

За словами Олексія Носова, ексглава держкомпанії не ухвалював рішення про виплату премії самому собі. Адвокат стверджує, що це зробила Наглядова рада НАК "Нафтогаз України".

Носов також заявив, що Наглядова рада має законні підстави для того, щоб приймати рішення щодо виплати премій у згаданому розмірі. Він наголосив, що глава та члени Ради беруть повну відповідальність за це рішення на себе.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року стало відомо про рішення Кабінету Міністрів щодо звільнення Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Коболєв очолював компанію із березня 2014 року.

Також Фокус писав про те, що 1 лютого 2022 року пресслужба ДБР повідомила про обшуки в будинку та офісі колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Подробиці заходів, що проводяться, не розголошувалися.