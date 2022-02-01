ДБР обшукує будинок колишнього голови "Нафтогазу" Коболєва

Слідчі дії ведуться і в офісі ексголови компанії, повідомили в пресслужбі відомства Фокусу. Причини обшуків у ДБР поки що не розголошують.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) обшукують будинок і офіс колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Про це повідомила пресслужба ДБР у коментарі Фокусу.

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Подробиці заходів і причини слідчих дій поки що не відомі.

"Проводяться слідчі дії, детальна інформація буде доступна пізніше", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що Кабмін звільнив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва у квітні минулого року. Він став головою компанії в березні 2014 року.

[ + – ] Коболєв керував "Нафтогазом" сім років

Американське агентство Вloomberg опублікувало статтю про звільнення Коболєва. Її автор вказував, що таке рішення може вплинути на надання Україні траншу МВФ.

Замість Коболєва уряд призначив 28 квітня новим керівником НАК "Нафтогаз України" колишнього в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка, який до цього вже працював у "Нафтогазі".

За інформацією ЗМІ, Вітренко пропонував прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звільнити Коболєва через його незадовільну роботу. Колишній глава "Нафтогазу" стверджував, що дізнався про звільнення в ЗМІ, а заяву не писав.

Фокус раніше писав, що Вітренко 2020 року заробляв у середньому 43,8 млн грн на місяць на посаді виконавчого директора "Нафтогазу".