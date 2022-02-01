ГБР обыскивает дом бывшего главы "Нафтогаза" Коболева

Следственные действия ведутся и в офисе экс-главы компании, сообщили в пресс-службе ведомства Фокусу. Причины обысков в ГБР пока не разглашают.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обыскивают дом и офис бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии Фокусу.

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Подробности проводимых мероприятий и причины следственных действий пока не известны.

"Проводятся следственные действия, детальная информация будет доступна позже", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Кабмин уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева в апреле прошлого года. Он стал главой компании в марте 2014 года.

[ + – ] Коболев управлял "Нафтогазом" семь лет

Американское агентство Вloomberg опубликовало статью об увольнении Коболева. Ее автор указывал, что такое решение может повлиять на предоставление Украине транша МВФ.

Вместо Коболева правительство назначило 28 апреля новым руководителем НАК "Нафтогаз Украина" бывшего и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который до этого уже работал в "Нафтогазе".

По информации СМИ, Витренко предлагал премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Коболева из-за его неудовлетворительной работы. Бывший глава "Нафтогаза" утверждал, что узнал об увольнении в СМИ, а заявления не писал.

Фокус ранее писал, что Витренко в 2020 году зарабатывал в среднем 43,8 млн грн в месяц на посту исполнительного директора "Нафтогаза".