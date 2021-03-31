Декларация Витренко: 43,8 млн грн зарплаты в месяц от "Нафтогаза" и Tesla Model X

На счетах в банке у него 2,95 млн долларов и около 900 тыс. грн. Также и.о. министра задекларировал часы Patek Philippe за 160 тыс. грн.

Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики Украины, подал свежую декларацию, в которой указал, что в течение 2020 года получил 284 637 567 грн заработной платы от НАК "Нафтогаз Украины", где он работал в качестве исполнительного директора. Там он проработал с января по середину июля, то есть 6,5 месяцев. Из этого следует, что его средняя заработная плата от "Нафтогаза" в 2020 году составляла около 43,8 млн грн.

Также Витренко задекларировал 1 млн грн "другого дополнительного блага" от "Нафтогаза", 1,4 млн грн гонораров от ПАО "Укрнафта", в котором он был главой правления, и 1,2 млн грн процентов от депозитов в банках.

Кроме того Витренко владеет облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 148,4 млн грн. На счетах в банке у него хранятся почти 899 тыс грн, 2,95 млн долларов США и 13 тыс. евро.

На счетах его супруги — Ирины Витренко-Шафрановой — 3,7 млн долларов США 222 тыс. евро и 42 тыс. фунтов стерлингов.

На супругу и.о. министра записаны три автомобиля: Tesla Model X (2017 года выпуска), Wolkswagen Golf Plus (2008) и Land Rover Range Rover Evoque (2014).

В графе "ценное движимое имущество" Витренко указал чаcы Patek Philippe, стоимость которых 159 796 грн.

Отметим, глава КСУ Александр Тупицкий в свежей декларации указал, что владеет недвижимостью в Донецке и Крыму. Его средняя месячная зарплата в 2020 году составляла около 310 тыс. грн.

Обновленную декларацию также подал спикер Верховной Рады Разумков, у него наличными хранится 28,5 млн гривен.

В декларации министра внутренних дел Украины Арсена Авакова годовой доход составил 5,4 млн гривен, у него также есть коллекция вин, монет и марок.